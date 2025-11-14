Леди Гага попала в психбольницу — как и почему это произошло

Американская певица Леди Гага отважилась на новые откровенные признания. Она рассказала о тяжелом периоде жизни, когда психбольница стала единственным из возможных выходов.

У Леди Гагы были проблемы с психическим здоровьем

По словам звезды, на пике своей славы она почувствовала, что силы просто покинули ее.

Певица подчеркнула, что начался этап выгорания:

Однажды моя сестра сказала мне: "Я больше не узнаю свою сестру" — и я отменила тур. Я попала в психбольницу. Мне нужен был перерыв. Я ничего не могла поделать… Я полностью развалилась. Это было очень страшно. Поделиться

Долгое время звезда была убеждена, что не сможет спасти себя и пережить этот кризис.

Мне очень повезло, что я жива. Я знаю, что это может звучать драматично, но мы знаем, чем это могло закончиться, — откровенно призналась Гага. Поделиться

Хотя это был очень трудный период жизни, певица отмечает, что он сделал ее гораздо сильнее. Теперь она спокойно реагирует на хейт и критику.