Леди Гага попала в психбольницу — как и почему это произошло
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Леди Гага попала в психбольницу — как и почему это произошло

У Леди Гагы были проблемы с психическим здоровьем
Читати українською
Источник:  The Rolling Stone

Американская певица Леди Гага отважилась на новые откровенные признания. Она рассказала о тяжелом периоде жизни, когда психбольница стала единственным из возможных выходов.

Главные тезисы

  • Звезда довольно долго игнорировала усталость и свое эмоциональное состояние.
  • Она считает, что все могло завершиться фатально.

У Леди Гагы были проблемы с психическим здоровьем

По словам звезды, на пике своей славы она почувствовала, что силы просто покинули ее.

Певица подчеркнула, что начался этап выгорания:

Однажды моя сестра сказала мне: "Я больше не узнаю свою сестру" — и я отменила тур. Я попала в психбольницу. Мне нужен был перерыв. Я ничего не могла поделать… Я полностью развалилась. Это было очень страшно.

Долгое время звезда была убеждена, что не сможет спасти себя и пережить этот кризис.

Мне очень повезло, что я жива. Я знаю, что это может звучать драматично, но мы знаем, чем это могло закончиться, — откровенно призналась Гага.

Хотя это был очень трудный период жизни, певица отмечает, что он сделал ее гораздо сильнее. Теперь она спокойно реагирует на хейт и критику.

Звезда наконец-то научилась заботиться о себе и отслеживать свое эмоциональное состояние.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Леди Гага возвращается в 2010. Почему новый хит Abracadabra шокировал мир
Леди Гага
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
MTV Video Music Awards-2025. Леди Гага получила четыре награды
Леди Гага
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Леди Гага получила роль в продолжении культового фильма
Леди Гага снова на больших экранах

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?