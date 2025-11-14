Леди Гага попала в психбольницу — как и почему это произошло

Американская певица Леди Гага отважилась на новые откровенные признания. Она рассказала о тяжелом периоде жизни, когда психбольница стала единственным из возможных выходов.
Главные тезисы
- Звезда довольно долго игнорировала усталость и свое эмоциональное состояние.
- Она считает, что все могло завершиться фатально.
У Леди Гагы были проблемы с психическим здоровьем
По словам звезды, на пике своей славы она почувствовала, что силы просто покинули ее.
Певица подчеркнула, что начался этап выгорания:
Долгое время звезда была убеждена, что не сможет спасти себя и пережить этот кризис.
Хотя это был очень трудный период жизни, певица отмечает, что он сделал ее гораздо сильнее. Теперь она спокойно реагирует на хейт и критику.
Звезда наконец-то научилась заботиться о себе и отслеживать свое эмоциональное состояние.
