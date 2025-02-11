Леди Гага возвращается в 2010. Почему новый хит Abracadabra шокировал мир

Американская певица и актриса Леди Гага всегда славились своей эпатажностью. Возможно, именно поэтому ее новая работа ошеломила миллионы слушателей в разных уголках мира. Речь идет о треке Abracadabra, для которого артистка успела отснять стильный танцевальный клип.
Главные тезисы
- Abracadabra – новый хит певицы, напоминающий ее первые успешные работы.
- Фанаты делятся своими впечатлениями и радуются тому, что Леди Гага решила вспомнить прошлое.
Abracadabra — возвращение в прошлое
Стефани Джерманотта (настоящее имя звезды — ред.) начала петь в подростковом возрасте, а на музыкальный олимп ворвалась еще юной девушкой.
Она покорила мир треком “Poker Face”, который до сих пор считается визитной карточкой Леди Гаги.
В течение десятилетий своей карьеры она продолжала искать себя в разных жанрах и медленно отошла от своего главного образа — "Королевы монстров".
Однако вышедший несколько дней назад новый хит певицы Abracadabra максимально напоминает ее первые работы, к примеру "Bad Romance", "Alejandro" и даже "Poker Face".
За считанные дни клип на песню просмотрели более 30 миллионов человек, и большинство слушателей обратили внимание на то, что Леди Гага в нем возвращается к истокам:
Как слушатели реагируют на трек Abracadabra:
Я в восторге. Леди Гага возвращается в 2010 год! Я скучала по ней!
Знаю, что она действительно уязвимая и смелая, ведь выпустила это после того, как призналась, что боится вернуться к такому типу музыки. Давайте все вместе скажем СПАСИБО!
Леди Гага снова спасает поп-музыку))
Спасибо, что я на несколько минут смог вернуться в прошлое благодаря этой песне:)
Я одержима, ведь это Леди Гага 2010 года. Мама Монстров все-таки ЖИВА.
Впервые посмотрел музыкальное видео дважды с 2010 года))
Лучший пример того, когда старый добрый исполнитель возвращается с оригинальной атмосферой, но одновременно свежей.
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