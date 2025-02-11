Леди Гага возвращается в 2010. Почему новый хит Abracadabra шокировал мир

Американская певица и актриса Леди Гага всегда славились своей эпатажностью. Возможно, именно поэтому ее новая работа ошеломила миллионы слушателей в разных уголках мира. Речь идет о треке Abracadabra, для которого артистка успела отснять стильный танцевальный клип.

Abracadabra — возвращение в прошлое

Стефани Джерманотта (настоящее имя звезды — ред.) начала петь в подростковом возрасте, а на музыкальный олимп ворвалась еще юной девушкой.

Она покорила мир треком “Poker Face”, который до сих пор считается визитной карточкой Леди Гаги.

В течение десятилетий своей карьеры она продолжала искать себя в разных жанрах и медленно отошла от своего главного образа — "Королевы монстров".

Однако вышедший несколько дней назад новый хит певицы Abracadabra максимально напоминает ее первые работы, к примеру "Bad Romance", "Alejandro" и даже "Poker Face".

За считанные дни клип на песню просмотрели более 30 миллионов человек, и большинство слушателей обратили внимание на то, что Леди Гага в нем возвращается к истокам:

Как слушатели реагируют на трек Abracadabra: