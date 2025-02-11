Леди Гага возвращается в 2010. Почему новый хит Abracadabra шокировал мир
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Леди Гага возвращается в 2010. Почему новый хит Abracadabra шокировал мир

Леди Гага
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Источник:  online.ua

Американская певица и актриса Леди Гага всегда славились своей эпатажностью. Возможно, именно поэтому ее новая работа ошеломила миллионы слушателей в разных уголках мира. Речь идет о треке Abracadabra, для которого артистка успела отснять стильный танцевальный клип.

Главные тезисы

  • Abracadabra – новый хит певицы, напоминающий ее первые успешные работы.
  • Фанаты делятся своими впечатлениями и радуются тому, что Леди Гага решила вспомнить прошлое.

Abracadabra — возвращение в прошлое

Стефани Джерманотта (настоящее имя звезды — ред.) начала петь в подростковом возрасте, а на музыкальный олимп ворвалась еще юной девушкой.

Она покорила мир треком “Poker Face”, который до сих пор считается визитной карточкой Леди Гаги.

В течение десятилетий своей карьеры она продолжала искать себя в разных жанрах и медленно отошла от своего главного образа — "Королевы монстров".

Однако вышедший несколько дней назад новый хит певицы Abracadabra максимально напоминает ее первые работы, к примеру "Bad Romance", "Alejandro" и даже "Poker Face".

За считанные дни клип на песню просмотрели более 30 миллионов человек, и большинство слушателей обратили внимание на то, что Леди Гага в нем возвращается к истокам:

Как слушатели реагируют на трек Abracadabra:

  • Я в восторге. Леди Гага возвращается в 2010 год! Я скучала по ней!

  • Знаю, что она действительно уязвимая и смелая, ведь выпустила это после того, как призналась, что боится вернуться к такому типу музыки. Давайте все вместе скажем СПАСИБО!

  • Леди Гага снова спасает поп-музыку))

  • Спасибо, что я на несколько минут смог вернуться в прошлое благодаря этой песне:)

  • Я одержима, ведь это Леди Гага 2010 года. Мама Монстров все-таки ЖИВА.

  • Впервые посмотрел музыкальное видео дважды с 2010 года))

  • Лучший пример того, когда старый добрый исполнитель возвращается с оригинальной атмосферой, но одновременно свежей.

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