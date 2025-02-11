Леді Гага повертається у 2010. Чому новий хіт Abracadabra шокував світ

Американська співачка та акторка Леді Гага завжди славилися своє епатажністю. Можливо, саме тому її нова робота приголомшила мільйони слухачів у різних куточках світу. Йдеться про трек Abracadabra, для якого артистка встигла відзняти стильний танцювальний кліп.
Головні тези:
- Abracadabra - новий хіт співачки, який нагадує її перші успішні роботи
- Фанати діляться своїми враженнями та радіють, що Леді Гага вирішила згадати минуле.
Abracadabra — повернення у минуле
Стефані Джерманотта (справжнє ім'я зірки — ред.) почала співати в підлітковому віці, а на музикальний олімп увірвалася ще юною дівчиною.
Вона підкорила світ треком “Poker Face”, який досі вважається візитівкою Леді Гаги.
Протягом десятиліть своєї кар'єри вона продовжувала шукати себе у різних жанрах і повільно відійшла від свого головного образу — “Королеви монстрів”.
Проте новий хіт співачки Abracadabra, який вийшов кілька днів тому, максимально нагадує її перші роботи, до прикладу “Bad Romance”, “Alejandro” і навіть “Poker Face”.
За лічені дні кліп на пісню переглянули понад 30 мільйонів осіб, й більшість слухачів звернули увагу на те, що Леді Гага у ньому повертається до джерел:
Як слухачі реагують на трек Abracadabra:
Я у захваті. Леді Гага повертається у 2010! Я сумувала за нею!
Знаю, що вона справді вразлива та смілива, адже випустила це після того, як зізналася, що боїться повернутися до такого типу музики. Давайте всі разом скажемо ДЯКУЮ!
Леді Гага знову рятує поп-музику))
Дякую, що я на кілька хвилин зміг повернутися у минуле завдяки цій пісні:)
Я одержима, адже це Леді Гага 2010 року. Мама Монстрів все-така ЖИВА.
Вперше переглянув музичне відео двічі з 2010 року))
Найкращий приклад того, коли «старий добрий» виконавець повертається з оригінальною атмосферою, але водночас свіжою.
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