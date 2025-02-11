Леді Гага повертається у 2010. Чому новий хіт Abracadabra шокував світ

Американська співачка та акторка Леді Гага завжди славилися своє епатажністю. Можливо, саме тому її нова робота приголомшила мільйони слухачів у різних куточках світу. Йдеться про трек Abracadabra, для якого артистка встигла відзняти стильний танцювальний кліп.

Abracadabra — повернення у минуле

Стефані Джерманотта (справжнє ім'я зірки — ред.) почала співати в підлітковому віці, а на музикальний олімп увірвалася ще юною дівчиною.

Вона підкорила світ треком “Poker Face”, який досі вважається візитівкою Леді Гаги.

Протягом десятиліть своєї кар'єри вона продовжувала шукати себе у різних жанрах і повільно відійшла від свого головного образу — “Королеви монстрів”.

Проте новий хіт співачки Abracadabra, який вийшов кілька днів тому, максимально нагадує її перші роботи, до прикладу “Bad Romance”, “Alejandro” і навіть “Poker Face”.

За лічені дні кліп на пісню переглянули понад 30 мільйонів осіб, й більшість слухачів звернули увагу на те, що Леді Гага у ньому повертається до джерел:

Як слухачі реагують на трек Abracadabra: