Леді Гага розсекретила дату виходу нового студійного альбому Mayhem

Американська співачка Леді Гага анонсувала свій сьомий студійний альбом під назвою "Mayhem".
Головні тези:
- Альбом Леді Гаги під назвою Mayhem буде випущений 7 березня, в ньому міститься 14 пісень.
- У створенні альбому взяли участь Гага, американський музикант Ендрю Ватт та французький композитор Gesaffelstein.
- Раніше представлені хіти Disease та Die With a Smile також увійшли у репертуар нового альбому.
Леді Гага випускає новий альбом
Стало відомо, що платівка вийде у світ 7 березня.
За словами артистки, творчий процес був схожий на "повторне складання розбитого дзеркала", адже таким чином вона намагалася повернутися до свого слухача.
Альбом "Mayhem" буде складатися з 14 пісень. Серед нових композицій також будуть і раніше представлені хіти: "Disease" та "Die With a Smile".
До речі, продюсерами платівки стала сама Гага, а також американський музикант Ендрю Ватт та французький композитор Gesaffelstein.
До слова, попередній альбом співачки вийшов у 2020 році. Він називається "Chromatica".
Пісня Гаги та Марса набрала 1 млрд прослуховувань на Spotify
Спільна пісня американських співачки Леді Гаги та співака Бруно Марса «Die With a Smile» («Померти із усмішкою») набрала 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify.
Про це йдеться на сторінці сервісу в Інстаграмі.
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