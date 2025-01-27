Леді Гага розсекретила дату виходу нового студійного альбому Mayhem

Американська співачка Леді Гага анонсувала свій сьомий студійний альбом під назвою "Mayhem".

Леді Гага випускає новий альбом

Стало відомо, що платівка вийде у світ 7 березня.

За словами артистки, творчий процес був схожий на "повторне складання розбитого дзеркала", адже таким чином вона намагалася повернутися до свого слухача.

Робота над альбомом розпочалася тоді, коли я зіткнулася зі своїм страхом повернутися до попмузики, яку любили мої перші шанувальники. Це було нібито повторне складання розбитого дзеркала, навіть якщо ви не можете зібрати шматочки докупи. Але не слід засмучуватися, бо ви можете створити щось прекрасне та цілісне по-новому. Леді Гага Співачка

Альбом "Mayhem" буде складатися з 14 пісень. Серед нових композицій також будуть і раніше представлені хіти: "Disease" та "Die With a Smile".

До речі, продюсерами платівки стала сама Гага, а також американський музикант Ендрю Ватт та французький композитор Gesaffelstein.

До слова, попередній альбом співачки вийшов у 2020 році. Він називається "Chromatica".

Пісня Гаги та Марса набрала 1 млрд прослуховувань на Spotify

Спільна пісня американських співачки Леді Гаги та співака Бруно Марса «Die With a Smile» («Померти із усмішкою») набрала 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify.

Про це йдеться на сторінці сервісу в Інстаграмі.