Леди Гага рассекретила дату выхода нового студийного альбома Mayhem

Американская певица Леди Гага анонсировала свой седьмой студийный альбом под названием "Mayhem".
Главные тезисы
- Леди Гага анонсировала дату выхода своего седьмого студийного альбома Mayhem.
- В процессе создания альбома Леди Гага сотрудничала с американским музыкантом Эндрю Ваттом и французским композитором Gesaffelstein.
- Альбом Mayhem будет включать хиты Disease и Die With a Smile, который набрал 1 млрд прослушиваний на Spotify за три месяца.
Леди Гага выпускает новый альбом
Стало известно, что пластинка выйдет в свет 7 марта.
По словам артистки, творческий процесс походил на "повторную сборку разбитого зеркала", ведь таким образом она пыталась вернуться к своему слушателю.
Альбом "Mayhem" будет состоять из 14 песен. Среди новых композиций также будут и раньше представлены хиты: "Disease" и "Die With a Smile".
Кстати, продюсерами пластинки стали сама Гага, а также американский музыкант Эндрю Ватт и французский композитор Gesaffelstein.
К слову, предыдущий альбом певицы вышел в 2020 году. Он называется "Chromatica".
Песня Гаги и Марса набрала 1 млрд прослушиваний на Spotify
Совместная песня американской певицы Леди Гаги и певца Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") набрала 1 миллиард прослушиваний за три месяца, установив рекорд на стриминговом сервисе Spotify.
Об этом говорится на странице сервиса в Инстаграмме.
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