Леди Гага рассекретила дату выхода нового студийного альбома Mayhem
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Леди Гага рассекретила дату выхода нового студийного альбома Mayhem

Гага
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Источник:  Variety

Американская певица Леди Гага анонсировала свой седьмой студийный альбом под названием "Mayhem".

Главные тезисы

  • Леди Гага анонсировала дату выхода своего седьмого студийного альбома Mayhem.
  • В процессе создания альбома Леди Гага сотрудничала с американским музыкантом Эндрю Ваттом и французским композитором Gesaffelstein.
  • Альбом Mayhem будет включать хиты Disease и Die With a Smile, который набрал 1 млрд прослушиваний на Spotify за три месяца.

Леди Гага выпускает новый альбом

Стало известно, что пластинка выйдет в свет 7 марта.

По словам артистки, творческий процесс походил на "повторную сборку разбитого зеркала", ведь таким образом она пыталась вернуться к своему слушателю.

Работа над альбомом началась тогда, когда я столкнулась со своим страхом вернуться к попмузыке, которую любили мои первые поклонники. Это была якобы повторная сборка разбитого зеркала, даже если вы не можете собрать кусочки вместе. Но не следует расстраиваться, потому что вы можете создать что-то прекрасное и цельное по-новому.

Леди Гага

Леди Гага

Певица

Альбом "Mayhem" будет состоять из 14 песен. Среди новых композиций также будут и раньше представлены хиты: "Disease" и "Die With a Smile".

Кстати, продюсерами пластинки стали сама Гага, а также американский музыкант Эндрю Ватт и французский композитор Gesaffelstein.

К слову, предыдущий альбом певицы вышел в 2020 году. Он называется "Chromatica".

Песня Гаги и Марса набрала 1 млрд прослушиваний на Spotify

Совместная песня американской певицы Леди Гаги и певца Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") набрала 1 миллиард прослушиваний за три месяца, установив рекорд на стриминговом сервисе Spotify.

Об этом говорится на странице сервиса в Инстаграмме.

Новый рекорд по скорости набора прослушиваний на Spotify композиция Die With a Smile установила 20 ноября.

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