Леди Гага рассекретила дату выхода нового студийного альбома Mayhem

Леди Гага выпускает новый альбом

Стало известно, что пластинка выйдет в свет 7 марта.

По словам артистки, творческий процесс походил на "повторную сборку разбитого зеркала", ведь таким образом она пыталась вернуться к своему слушателю.

Работа над альбомом началась тогда, когда я столкнулась со своим страхом вернуться к попмузыке, которую любили мои первые поклонники. Это была якобы повторная сборка разбитого зеркала, даже если вы не можете собрать кусочки вместе. Но не следует расстраиваться, потому что вы можете создать что-то прекрасное и цельное по-новому. Леди Гага Певица

Альбом "Mayhem" будет состоять из 14 песен. Среди новых композиций также будут и раньше представлены хиты: "Disease" и "Die With a Smile".

Кстати, продюсерами пластинки стали сама Гага, а также американский музыкант Эндрю Ватт и французский композитор Gesaffelstein.

К слову, предыдущий альбом певицы вышел в 2020 году. Он называется "Chromatica".

Песня Гаги и Марса набрала 1 млрд прослушиваний на Spotify

Совместная песня американской певицы Леди Гаги и певца Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") набрала 1 миллиард прослушиваний за три месяца, установив рекорд на стриминговом сервисе Spotify.

Об этом говорится на странице сервиса в Инстаграмме.