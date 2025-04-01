Легендарний боксер Дерек Чісора завершує кар'єру через ультиматум дружини

Британський боксер Дерек Чісора офіційно підтвердив, що має намір назавжди піти з рингу після наступного бою. Як зізнався британець, він дуже хоче, щоб це був поєдинок за титул проти Даніеля Дюбуа.

Чісора прокоментував своє неочікуване рішення

Нещодавно представники Міжнародної боксерській федерації (IBF) заявили, що призначать обов'язковий бій Чісори за титул чемпіона світу проти британця Дюбуа 22 квітня.

Сам британський боксер наголосив, що в кінці 2025 року врешті-решт піде на пенсію.

Що б не сталося, це буде востаннє. Так, я просто піду [навіть якщо буду чемпіоном світу]. Ви не розумієте, це навіть не від мене залежить, це залежить від моєї дружини. Ось так. Вона сказала: "Якщо ти проведеш ще один бій після цього, я від тебе піду". А я такий: "Гаразд, добре". Вона сказала: "Ще одна бійка, і ти підеш". Дерек Чісора Британський боксер

Чісора також звернув увагу на те, що налаштований провести титульний бій проти Дюбуа, який має відбутися на "Вемблі".

За словами боксера, наразі йому важко спрогнозувати, як будуть розвиватися події.