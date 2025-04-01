Легендарний боксер Дерек Чісора завершує кар'єру через ультиматум дружини

Британський боксер Дерек Чісора офіційно підтвердив, що має намір назавжди піти з рингу після наступного бою. Як зізнався британець, він дуже хоче, щоб це був поєдинок за титул проти Даніеля Дюбуа.
Головні тези:
- Під впливом ультиматуму від дружини, боксер вирішив, що цей бій стане останнім незалежно від результату.
- Представники IBF уже оголосили своє рішення.
Чісора прокоментував своє неочікуване рішення
Нещодавно представники Міжнародної боксерській федерації (IBF) заявили, що призначать обов'язковий бій Чісори за титул чемпіона світу проти британця Дюбуа 22 квітня.
Сам британський боксер наголосив, що в кінці 2025 року врешті-решт піде на пенсію.
Чісора також звернув увагу на те, що налаштований провести титульний бій проти Дюбуа, який має відбутися на "Вемблі".
За словами боксера, наразі йому важко спрогнозувати, як будуть розвиватися події.
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