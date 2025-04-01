Легендарний боксер Дерек Чісора завершує кар'єру через ультиматум дружини
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Спорт
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Легендарний боксер Дерек Чісора завершує кар'єру через ультиматум дружини

Чісора
Джерело:  Sky News

Британський боксер Дерек Чісора офіційно підтвердив, що має намір назавжди піти з рингу після наступного бою. Як зізнався британець, він дуже хоче, щоб це був поєдинок за титул проти Даніеля Дюбуа.

Головні тези:

  • Під впливом ультиматуму від дружини, боксер вирішив, що цей бій стане останнім незалежно від результату.
  • Представники IBF уже оголосили своє рішення.

Чісора прокоментував своє неочікуване рішення

Нещодавно представники Міжнародної боксерській федерації (IBF) заявили, що призначать обов'язковий бій Чісори за титул чемпіона світу проти британця Дюбуа 22 квітня.

Сам британський боксер наголосив, що в кінці 2025 року врешті-решт піде на пенсію.

Що б не сталося, це буде востаннє. Так, я просто піду [навіть якщо буду чемпіоном світу]. Ви не розумієте, це навіть не від мене залежить, це залежить від моєї дружини. Ось так. Вона сказала: "Якщо ти проведеш ще один бій після цього, я від тебе піду". А я такий: "Гаразд, добре". Вона сказала: "Ще одна бійка, і ти підеш".

Дерек Чісора

Дерек Чісора

Британський боксер

Чісора також звернув увагу на те, що налаштований провести титульний бій проти Дюбуа, який має відбутися на "Вемблі".

За словами боксера, наразі йому важко спрогнозувати, як будуть розвиватися події.

Я хочу цього, тут не може бути двох думок. Я хочу цього дуже сильно. Я хочу битися з Даніелем, — наголосив Чісора.

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