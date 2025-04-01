Легендарный боксер Дерек Чисора завершает карьеру из-за ультиматума жены
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Легендарный боксер Дерек Чисора завершает карьеру из-за ультиматума жены

Чисора прокомментировал свое неожиданное решение
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Источник:  Sky News

Британский боксер Дерек Чисора официально подтвердил, что намерен навсегда уйти с ринга после следующего боя. Как признался британец, он очень хочет, чтобы это был поединок за титул против Даниэля Дюбуа.

Главные тезисы

  • Под влиянием ультиматума от жены боксер решил, что этот бой станет последним независимо от результата.
  • Представители IBF уже огласили свое решение.

Чисора прокомментировал свое неожиданное решение

Недавно представители Международной боксерской федерации (IBF) заявили, что назначат обязательное сражение Чисоры за титул чемпиона мира против британца Дюбуа 22 апреля.

Сам британский боксер подчеркнул, что в конце 2025 года в конце концов уйдет на пенсию.

Что бы ни произошло, это будет в последний раз. Да, я просто уйду [даже если буду чемпионом мира]. Вы не понимаете, это даже не от меня зависит, это зависит от моей жены. Вот так. Она сказала: "Если ты проведешь еще одно сражение после этого, я от тебя уйду". А я такой: "Ладно, хорошо". Она сказала: "Еще одна драка, и ты уйдешь".

Дерек Чисора

Дерек Чисора

Британский боксер

Чисора также обратил внимание на то, что настроен провести титульный бой против Дюбуа, который должно состояться на "Уэмбли".

По словам боксера, сейчас ему сложно спрогнозировать, как будут развиваться события.

Я хочу этого, здесь не может быть двух мнений. Я хочу этого очень сильно. Я хочу драться с Даниэлем, — подчеркнул Чисора.

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