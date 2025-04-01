Легендарный боксер Дерек Чисора завершает карьеру из-за ультиматума жены

Британский боксер Дерек Чисора официально подтвердил, что намерен навсегда уйти с ринга после следующего боя. Как признался британец, он очень хочет, чтобы это был поединок за титул против Даниэля Дюбуа.
Главные тезисы
- Под влиянием ультиматума от жены боксер решил, что этот бой станет последним независимо от результата.
- Представители IBF уже огласили свое решение.
Чисора прокомментировал свое неожиданное решение
Недавно представители Международной боксерской федерации (IBF) заявили, что назначат обязательное сражение Чисоры за титул чемпиона мира против британца Дюбуа 22 апреля.
Сам британский боксер подчеркнул, что в конце 2025 года в конце концов уйдет на пенсию.
Чисора также обратил внимание на то, что настроен провести титульный бой против Дюбуа, который должно состояться на "Уэмбли".
По словам боксера, сейчас ему сложно спрогнозировать, как будут развиваться события.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-