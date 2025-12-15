Легендарний режисер Роб Райнер та його дружина Мішель трагічно загинули у Лос-Анджелесі

Культового голлівудського режисера та актора Роба Райнера та його дружину Мішель знайшли мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі.
Головні тези:
- Трагічна загибель Роба Райнера та Мішель: подружжя було виявлено мертвими у власному будинку.
- Роб Райнер - відомий режисер і актор, успішна кар'єра якого пов'язана з культовими фільмами та серіалами.
- Мішель була акторкою, фотографкою та продюсеркою.
Роба Райнера та його дружину Мішель вбили у власному будинку в Лос-Анджелесі
З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть Мішель та Роба Райнерів, — заявив речник родини американським медіа.
Поліція повідомила, що 78-річного чоловіка та 68-річну жінку знайшли мертвими в будинку, але офіцери не одразу ідентифікували пару та обставини їхньої смерті. Інцидент розслідується як ймовірне вбивство.
Роб Райнер, син відомого комедійного режисера Карла Райнера, розпочав свою кар’єру в 1960-х роках і досяг успіху, зігравши Тупого дурня в новаторському телевізійному ситкомі «Все в родині» в 1970-х роках, який приніс йому дві премії «Еммі».
Подальший успіх пов'язаний із культовим псевдодокументальним фільмом «Це спинномозкова пункція» в 1984 році, який він режисував, а також зіграв режисера Марті ДіБергі.
Це поклало початок серії класичних голлівудських фільмів, знятих Райнером, включно з «Залишся зі мною» (1986), «Принцеса-наречена» (1987), «Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989), «Мізері» (1990) та «Кілька хороших хлопців» (1992), останній з яких приніс йому номінацію на премію «Оскар» за найкращий фільм.
Райнер також був співзасновником успішної продюсерської компанії Castle Rock Entertainment.
Він одружився з Мішель Райнер, акторкою, фотографкою та продюсеркою, у 1989 році. У пари троє дітей.
Мішель володіла фотоагентством та продюсерським будинком Reiner Light.
