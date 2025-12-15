Легендарний режисер Роб Райнер та його дружина Мішель трагічно загинули у Лос-Анджелесі
Легендарний режисер Роб Райнер та його дружина Мішель трагічно загинули у Лос-Анджелесі

Джерело:  BBC

Культового голлівудського режисера та актора Роба Райнера та його дружину Мішель знайшли мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі.

Головні тези:

  • Трагічна загибель Роба Райнера та Мішель: подружжя було виявлено мертвими у власному будинку.
  • Роб Райнер - відомий режисер і актор, успішна кар'єра якого пов'язана з культовими фільмами та серіалами.
  • Мішель була акторкою, фотографкою та продюсеркою.

Роба Райнера та його дружину Мішель вбили у власному будинку в Лос-Анджелесі

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть Мішель та Роба Райнерів, — заявив речник родини американським медіа.

Поліція повідомила, що 78-річного чоловіка та 68-річну жінку знайшли мертвими в будинку, але офіцери не одразу ідентифікували пару та обставини їхньої смерті. Інцидент розслідується як ймовірне вбивство.

За даними кількох джерел видання, вбивцею став їхній син, Нік Рейнер, якому 32 роки. Він живий і перебуває під допитом поліції, але офіційного арешту ще не було.

Роб Райнер, син відомого комедійного режисера Карла Райнера, розпочав свою кар’єру в 1960-х роках і досяг успіху, зігравши Тупого дурня в новаторському телевізійному ситкомі «Все в родині» в 1970-х роках, який приніс йому дві премії «Еммі».

Подальший успіх пов'язаний із культовим псевдодокументальним фільмом «Це спинномозкова пункція» в 1984 році, який він режисував, а також зіграв режисера Марті ДіБергі.

Це поклало початок серії класичних голлівудських фільмів, знятих Райнером, включно з «Залишся зі мною» (1986), «Принцеса-наречена» (1987), «Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989), «Мізері» (1990) та «Кілька хороших хлопців» (1992), останній з яких приніс йому номінацію на премію «Оскар» за найкращий фільм.

Райнер також був співзасновником успішної продюсерської компанії Castle Rock Entertainment.

Він одружився з Мішель Райнер, акторкою, фотографкою та продюсеркою, у 1989 році. У пари троє дітей.

Мішель володіла фотоагентством та продюсерським будинком Reiner Light.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував заяву, в якій підтвердив смерть Райнера та його дружини. Ньюсом сказав, що «вбитий горем» через смерть і назвав Райнера «великодушним генієм, який стоїть за багатьма класичними історіями, які ми любимо».

