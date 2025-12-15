Легендарный режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель трагически погибли в Лос-Анджелесе
Категория
Культура
Дата публикации

Легендарный режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель трагически погибли в Лос-Анджелесе

Роб
Читати українською
Источник:  BBC

Культового голливудского режиссера и актера Роба Райнера и его жену Мишель обнаружили мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе.

Главные тезисы

  • Роб Райнер и Мишель были обнаружены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе, случай расследуется как предполагаемое убийство.
  • Роб Райнер - успешный режиссер и актер, наряду с культовыми фильмами, такими как «Принцесса-невеста» и «Когда Гарри встретил Салли».
  • Сын пары, Ник Рейнер, подозревается в убийстве родителей и находится под допросом полиции.

Роба Райнера и его жену Мишель убили в собственном доме в Лос-Анджелесе

С глубокой грустью мы сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров, — заявил представитель семьи американским медиа.

Полиция сообщила, что 78-летний мужчина и 68-летняя женщина найдены мертвыми в доме, но офицеры не сразу идентифицировали пару и обстоятельства их смерти. Инцидент расследуется как предполагаемое убийство.

По данным нескольких источников издания, убийцей стал их сын Ник Рейнер, которому 32 года. Он жив и находится под допросом полиции, но официального ареста еще не было.

Роб Райнер, сын известного комедийного режиссера Карла Райнера, начал свою карьеру в 1960-х годах и добился успеха, сыграв Тупого дурака в новаторском телевизионном ситкоме «Все в семье» в 1970-х годах, который принес ему две премии «Эмми».

Дальнейший успех связан с культовым псевдодокументальным фильмом "Это спинномозговая пункция" в 1984 году, который он режиссировал, а также сыграл режиссера Марти ДиБерги.

Это положило начало серии классических голливудских фильмов, снятых Райнером, включая «Останься со мной» (1986), «Принцесса-невеста» (1987), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Мизери» (1990) и «9 Несколько хороших номинацию на премию Оскар за лучший фильм.

Райнер также являлся соучредителем успешной продюсерской компании Castle Rock Entertainment.

Он женился на Мишель Райнер, актрисе, фотографке и продюсерке, в 1989 году. У пары трое детей.

Мишель владела фотоагентством и продюсерским домом Reiner Light.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал заявление, в котором подтвердил смерть Райнера и его супруги. Ньюсом сказал, что «убит горем» из-за смерти и назвал Райнера «великодушным гением, стоящим за многими классическими историями, которые мы любим».

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
"Неутомимый двигатель моды". Умер легендарный дизайнер Джорджио Армани
Армани
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Умер культовый британский драматург и режиссер Том Стоппард
Стоппард
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Умер культовый украинский певец Степан Гига
Гига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?