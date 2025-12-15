Легендарный режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель трагически погибли в Лос-Анджелесе

Культового голливудского режиссера и актера Роба Райнера и его жену Мишель обнаружили мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе.

Роба Райнера и его жену Мишель убили в собственном доме в Лос-Анджелесе

С глубокой грустью мы сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров, — заявил представитель семьи американским медиа.

Полиция сообщила, что 78-летний мужчина и 68-летняя женщина найдены мертвыми в доме, но офицеры не сразу идентифицировали пару и обстоятельства их смерти. Инцидент расследуется как предполагаемое убийство.

По данным нескольких источников издания, убийцей стал их сын Ник Рейнер, которому 32 года. Он жив и находится под допросом полиции, но официального ареста еще не было. Поделиться

Роб Райнер, сын известного комедийного режиссера Карла Райнера, начал свою карьеру в 1960-х годах и добился успеха, сыграв Тупого дурака в новаторском телевизионном ситкоме «Все в семье» в 1970-х годах, который принес ему две премии «Эмми».

Дальнейший успех связан с культовым псевдодокументальным фильмом "Это спинномозговая пункция" в 1984 году, который он режиссировал, а также сыграл режиссера Марти ДиБерги.

Это положило начало серии классических голливудских фильмов, снятых Райнером, включая «Останься со мной» (1986), «Принцесса-невеста» (1987), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Мизери» (1990) и «9 Несколько хороших номинацию на премию Оскар за лучший фильм.

Райнер также являлся соучредителем успешной продюсерской компании Castle Rock Entertainment.

Он женился на Мишель Райнер, актрисе, фотографке и продюсерке, в 1989 году. У пары трое детей.

Мишель владела фотоагентством и продюсерским домом Reiner Light.