Легендарний тенісист Надаль завершив спортивну кар'єру

Культовий тенісист подякував шанувальникам, які провели його сльозами та оваціями, за підтримку упродовж всієї його кар'єри.
Головні тези:
- Рафаель Надаль завершив кар'єру після програшу на Кубку Девіса в чвертьфіналі.
- Його професійна кар'єра включала перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції, Відкритому чемпіонаті США та інших великих турнірах.
- Під час церемонії прощання Рафаель Надаль отримав підтримку від колег та шанувальників.
- У кар'єрі Надаля виділяють інтенсивну змагальність та турнірну стійкість.
Надаль закінчив професійну кар’єру тенісиста
Рафаель Надаль завершив кар'єру після програшу разом із командою Іспанії у чвертьфіналі Кубка Девіса.
На початку жовтня Надаль анонсував, що завершить кар'єру після виступу у фіналі Кубка Девіса.
Надалю 38 років і останніми роками його мучили травми, через які він пропустив Відкритий чемпіонат Франції-2023. Також Надаль програв Новаку Джоковичу в другому раунді олімпійського тенісного турніру, пише Бі-бі-сі.
Після матчу в Малазі відбулася церемонія прощання Надаля з професійним тенісом. Глядачі скандували "Рафа, Рафа!", у відповідь тенісист звернувся до шанувальників.
Коли Надаль вийшов на подіум, глядачі, серед яких була і сім'я спортсмена, встали і вітали його оплесками. Після виступу Надаль деякий час дивився на корт, ледь стримуючи сльози, а от його родина не змогла стримати емоцій.
Потім було показано відеоролик із кадрами його професійної кар'єри та привітаннями від Роджера Федерера, Новака Джоковича, Серени Вільям та Енді Маррі. До нього також звернулися ексфутболісти Девід Бекхем, Андрес Інієста, Рауль і гравець у гольф Серхіо Гарсія.
Кар'єра Надаля: що відомо
Він став професіоналом у 15 років, а у 18 років допоміг Іспанії виграти Кубок Девіса. Тоді 2004 року Надаль переміг другу ракетку світового рейтингу Енді Роддіка. А вже у 2005 році він узяв золото на Відкритому чемпіонаті Франції.
На Відкритому чемпіонаті США він перемагав 4 рази, також двічі ставав переможцем Вімблдону і один раз — переможцем Відкритого чемпіонату Австралії.
На Олімпійських іграх Надаль завоював як особисте золото, так і в парному розряді.
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