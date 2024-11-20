Легендарний тенісист Надаль завершив спортивну кар'єру

Культовий тенісист подякував шанувальникам, які провели його сльозами та оваціями, за підтримку упродовж всієї його кар'єри.

Надаль закінчив професійну кар’єру тенісиста

Рафаель Надаль завершив кар'єру після програшу разом із командою Іспанії у чвертьфіналі Кубка Девіса.

Надаль програв тенісисту збірної Нідерландів Ботіку ван де Зандшульпу у двох сетах із рахунком 6-4, 6-4. Поширити

На початку жовтня Надаль анонсував, що завершить кар'єру після виступу у фіналі Кубка Девіса.

Надалю 38 років і останніми роками його мучили травми, через які він пропустив Відкритий чемпіонат Франції-2023. Також Надаль програв Новаку Джоковичу в другому раунді олімпійського тенісного турніру, пише Бі-бі-сі.

Після матчу в Малазі відбулася церемонія прощання Надаля з професійним тенісом. Глядачі скандували "Рафа, Рафа!", у відповідь тенісист звернувся до шанувальників.

20 років моєї кар'єри ви підтримували мене в хороші часи, а в погані змушували мене не припиняти грати. Насправді ніхто не хоче, щоб наставали такі моменти. Мені зовсім не набридло грати в теніс, але моє тіло більше цього не хоче, і з цим доводиться змиритися. Рафаель Надаль Тенісист

Коли Надаль вийшов на подіум, глядачі, серед яких була і сім'я спортсмена, встали і вітали його оплесками. Після виступу Надаль деякий час дивився на корт, ледь стримуючи сльози, а от його родина не змогла стримати емоцій.

Потім було показано відеоролик із кадрами його професійної кар'єри та привітаннями від Роджера Федерера, Новака Джоковича, Серени Вільям та Енді Маррі. До нього також звернулися ексфутболісти Девід Бекхем, Андрес Інієста, Рауль і гравець у гольф Серхіо Гарсія.

Рафаель Надаль

Кар'єра Надаля: що відомо

Він став професіоналом у 15 років, а у 18 років допоміг Іспанії виграти Кубок Девіса. Тоді 2004 року Надаль переміг другу ракетку світового рейтингу Енді Роддіка. А вже у 2005 році він узяв золото на Відкритому чемпіонаті Франції.

Загалом із 2005 по 2014 рік спортсмен виграв дев'ять із 10 титулів "Ролан Гаррос", а потім п'ять із шести в період із 2017 по 2022 рік. Поширити

На Відкритому чемпіонаті США він перемагав 4 рази, також двічі ставав переможцем Вімблдону і один раз — переможцем Відкритого чемпіонату Австралії.