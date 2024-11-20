Легендарный теннисист Надаль завершил спортивную карьеру

Культовый теннисист поблагодарил поклонников, проведших его слезами и овациями, за поддержку на протяжении всей его карьеры.
Главные тезисы
- Рафаэль Надаль завершил свою легендарную карьеру после проигрыша на Кубке Дэвиса в четвертьфинале.
- Теннисист Надаль известен своей интенсивной состязательностью и турнирной стойкостью, завоевав множество крупных титулов на турнирах по всему миру.
- Спортивный мир прощается с одним из самых выдающихся теннисистов, оставившем яркое наследие в истории тенниса.
- Надаль начал свой профессиональный путь в 15 лет, стал обладателем золота на Олимпийских играх и одержал множество титулов на Открытом чемпионате Франции.
Надаль окончил профессиональную карьеру теннисиста
Рафаэль Надаль завершил карьеру после проигрыша вместе с командой Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
В начале октября Надаль анонсировал, что завершит карьеру после выступления в финале Кубка Дэвиса.
Далее 38 лет и в последние годы его мучили травмы, из-за которых он пропустил Открытый чемпионат Франции-2023. Также Надаль проиграл Новаку Джоковичу во втором раунде олимпийского теннисного турнира, пишет Би-би-си.
После матча в Малаге состоялась церемония прощания Надаля с профессиональным теннисом. Зрители скандировали "Рафа, Рафа!", ответный теннисист обратился к поклонникам.
Когда Надаль вышел на подиум, зрители, среди которых была и семья спортсмена, встали и приветствовали его аплодисментами. После выступления Надаль некоторое время смотрел на корт, сдерживая слезы, а вот его семья не смогла сдержать эмоций.
Затем был показан видеоролик с кадрами его профессиональной карьеры и поздравлениями от Роджера Федерера, Новака Джоковича, Серены Уильям и Энди Марри. К нему также обратились эксфутболисты Дэвид Бекхэм, Андрес Иниеста, Рауль и игрок в гольф Серхио Гарсия.
Карьера Надаля: что известно
Он стал профессионалом в 15 лет, а в 18 лет помог Испании выиграть Кубок Дэвиса. Тогда в 2004 Надаль победил вторую ракетку мирового рейтинга Энди Роддика. А уже в 2005 году он взял золото на открытом чемпионате Франции.
На Открытом чемпионате США он побеждал 4 раза, также дважды становился победителем Уимблдона и один раз победителем Открытого чемпионата Австралии.
На Олимпийских играх Надаль завоевал как личное золото, так и в парном разряде.
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