Легендарный теннисист Надаль завершил спортивную карьеру
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Легендарный теннисист Надаль завершил спортивную карьеру

Надаль
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Источник:  УНИАН

Культовый теннисист поблагодарил поклонников, проведших его слезами и овациями, за поддержку на протяжении всей его карьеры.

Главные тезисы

  • Рафаэль Надаль завершил свою легендарную карьеру после проигрыша на Кубке Дэвиса в четвертьфинале.
  • Теннисист Надаль известен своей интенсивной состязательностью и турнирной стойкостью, завоевав множество крупных титулов на турнирах по всему миру.
  • Спортивный мир прощается с одним из самых выдающихся теннисистов, оставившем яркое наследие в истории тенниса.
  • Надаль начал свой профессиональный путь в 15 лет, стал обладателем золота на Олимпийских играх и одержал множество титулов на Открытом чемпионате Франции.

Надаль окончил профессиональную карьеру теннисиста

Рафаэль Надаль завершил карьеру после проигрыша вместе с командой Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Надаль проиграл теннисисту сборной Нидерландов Ботику ван де Зандшульпу в двух сетах со счетом 6-4, 6-4.

В начале октября Надаль анонсировал, что завершит карьеру после выступления в финале Кубка Дэвиса.

Далее 38 лет и в последние годы его мучили травмы, из-за которых он пропустил Открытый чемпионат Франции-2023. Также Надаль проиграл Новаку Джоковичу во втором раунде олимпийского теннисного турнира, пишет Би-би-си.

После матча в Малаге состоялась церемония прощания Надаля с профессиональным теннисом. Зрители скандировали "Рафа, Рафа!", ответный теннисист обратился к поклонникам.

20 лет моей карьеры вы поддерживали меня в хорошие времена, а в плохие заставляли меня не прекращать играть. На самом деле никто не хочет, чтобы наступали такие моменты. Мне совсем не надоело играть в теннис, но мое тело больше этого не хочет, и с этим приходится смириться.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Теннисист

Когда Надаль вышел на подиум, зрители, среди которых была и семья спортсмена, встали и приветствовали его аплодисментами. После выступления Надаль некоторое время смотрел на корт, сдерживая слезы, а вот его семья не смогла сдержать эмоций.

Затем был показан видеоролик с кадрами его профессиональной карьеры и поздравлениями от Роджера Федерера, Новака Джоковича, Серены Уильям и Энди Марри. К нему также обратились эксфутболисты Дэвид Бекхэм, Андрес Иниеста, Рауль и игрок в гольф Серхио Гарсия.

Рафаэль Надаль

Карьера Надаля: что известно

Он стал профессионалом в 15 лет, а в 18 лет помог Испании выиграть Кубок Дэвиса. Тогда в 2004 Надаль победил вторую ракетку мирового рейтинга Энди Роддика. А уже в 2005 году он взял золото на открытом чемпионате Франции.

В общей сложности с 2005 по 2014 год спортсмен выиграл девять из 10 титулов "Ролан Гаррос", а затем пять из шести в период с 2017 по 2022 год.

На Открытом чемпионате США он побеждал 4 раза, также дважды становился победителем Уимблдона и один раз победителем Открытого чемпионата Австралии.

На Олимпийских играх Надаль завоевал как личное золото, так и в парном разряде.

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