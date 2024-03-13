Легіон "Свобода Росії" одним ударом знищив пункт управління росіян — відео

Російські добровольці під час свого рейду на території Росії знищили пункт управління армії окупантів.

ЛСР показав, як нищить пункти росіян

Був пункт управління та немає пункту управління. Наближаємо кризу для захисту кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад, — зазначили в Легіоні. Поширити

Також російські добровольці записали відеозвернення зі взятого під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

Згодом бійці взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

У Міноборони РФ заявили, що "терористичні" угрупування нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".

Більше про РДК, його бійців та ідеологію корпусу можна дізнатися, подивившись документальний фільм про Російський добровольчий корпус "Блідій молі — кінець".

Його створив відеопродакшн Online.UA.