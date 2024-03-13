Легион "Свобода России" одним ударом уничтожил пункт управления россиян – видео

Российские добровольцы во время своего рейда на территории России уничтожили пункт управления армии окупантов.

ЛСР показал, как уничтожает пункты россиян

Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для защиты кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение, — отметили в Легионе. Поделиться

Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

Впоследствии бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

Больше о РДК, его бойцах и идеологии корпуса можно узнать, посмотрев документальный фильм о Российском добровольческом корпусе "Блидий моли — конец".

Его создал видеопродакшн Online.UA.