Громадянська війна. Легіон "Свобода Росії" підтвердив свої наміри дійти до Москви

Один з бійців легіону "Свобода Росії" заявляв, що легіон збирається піти на Москву. Однак, зазначив, що це мета кількох місяців.

Бійці “Свободи Росії” планують дійти до Москви

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський підтвердив ці наміри. Він наголосив, що це — стратегічне завдання.

Це питання не місяців, це наше стратегічне завдання. Рано чи пізно такий похід дійсно має відбутися. Заради цього, власне, все починається, — наголосив Барановський. Поширити

За його словами, нині російські добровольці не готові ще йти з походом на Москву. Однак, коли ситуація дозволятиме та зросте кількість бійців до відповідного рівня — тоді втілять це завдання.

Ми обов'язково за нього візьмемося. Завдання максимум — воно таке є з самого початку, і його ніхто не скасовував, — сказав доброволець легіону "Свобода Росії". Поширити

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

Згодом бійці взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

У Міноборони РФ заявили, що "терористичні" угрупування нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".

Більше про РДК, його бійців та ідеологію корпусу можна дізнатися, подивившись документальний фільм про Російський добровольчий корпус "Блідій молі — кінець".

Його створив відеопродакшн Online.UA.