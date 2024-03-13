Гражданская война. Легион "Свобода России" подтвердил свои намерения дойти до Москвы

Один из бойцов легиона "Свобода России" заявлял, что легион собирается уйти на Москву. Однако отметил, что это цель нескольких месяцев.

Бойцы "Свободы России" планируют дойти до Москвы

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский подтвердил эти намерения. Он подчеркнул, что это стратегическая задача.

Это вопрос не месяцев, это наша стратегическая задача. Рано или поздно такой поход действительно должен состояться. Ради этого собственно все начинается, — подчеркнул Барановский. Поделиться

По его словам, российские добровольцы не готовы еще идти с походом на Москву. Однако когда ситуация будет разрешать и возрастет количество бойцов до соответствующего уровня — тогда воплотят эту задачу.

Мы обязательно за него возьмемся. Задача максимум - она такая есть с самого начала, и ее никто не отменял, - сказал доброволец легиона "Свобода России". Поделиться

Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

Впоследствии бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

Больше о РДК, его бойцах и идеологии корпуса можно узнать, посмотрев документальный фильм о Российском добровольческом корпусе "Блидий моли - конец".

Его создал видеопродакшн Online.UA.