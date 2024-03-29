Леонардо Ді Капріо впереше вирішив одружитися — Page Six
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Леонардо Ді Капріо впереше вирішив одружитися — Page Six

Леонардо Ді Капріо
Джерело:  Page Six

Західні журналісти дійшли висновку, що головний холостяк Голлівуду Леонардо Ді Капріо незабаром зіграє весілля зі своєю дівчиною Вітторією Черетті.

Звідки з’явилися чутки про одруження Ді Капріо

Попри те, що актор ніколи не ділиться деталями особистого життя, папараці завжди активно слідкують за тим, з якими дівчатами він зустрічається та як розвивають їхні стосунки.

Журналісти вже давно звернули увагу на те, що Леонардо Ді Капріо полюбляє крутити романи лише з жінками, яким не виповнилося 25 років.

Він завжди завершує стосунки, коли його кохана переходить цю вікову межу.

Однак цього разу ситуація різко змінилася, адже обраниця зірки — Вітторія Черетті — з’явилася на публіці з обручною на пальці.

Італійська модель пообідала з актором у мексиканському ресторані в Лос-Анджелесі. На безіменному пальці Черетті було неможливо не помітити масивну каблучку. Поки що невідомо, чи справді знаменитість освідчився коханій. Однак до цього Вітторія не з'являлася на публіці з такою прикрасою, — зазначають журналісти.

Роман Леонардо Ді Капріо та Вітторії Черетті. Що відомо

Вперше журналісти помітили закоханих разом на побаченні минулого літа.

Їх сфотографували на танцмайданчику у клубі в Ібіці. Відтоді вони часто виходять у світ разом.

Ба більше, за словами інсайдерів, Лео та Вітторія уже встигли познайомити одне одного зі своїми сім'ями.

Вони проводять багато часу разом та люблять дізнаватися щось нове.

Що також цікаво, напередодні церемонії премії Оскар Леонардо Ді Капріо бачили з колегою на вечірці, тому почали ширитися чутки про те, що Лео покинув свою дівчину.

Однак, як виявилося, у них все серйозно.

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Категорія
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