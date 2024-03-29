Леонардо Ди Каприо впервые решил жениться — Page Six

Западные журналисты пришли к выводу, что главный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо в скором времени сыграет свадьбу со своей девушкой Витторией Черетти.

Откуда появились слухи о женитьбе Ди Каприо

Несмотря на то, что актер никогда не делится подробностями личной жизни, папарацци всегда активно следят за тем, с какими девушками он встречается и как развиваются их отношения.

Журналисты уже давно обратили внимание на то, что Леонардо Ди Каприо любит крутить романы только с женщинами, которым не исполнилось 25 лет.

Он всегда завершает отношения, когда его возлюбленная переходит этот возраст.

Однако в этот раз ситуация резко изменилась, ведь избранница звезды — Виттория Черетти — появилась на публике с обручальным кольцом на пальце.

Итальянская модель пообедала с актером в мексиканском ресторане в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце Черетти было невозможно не заметить массивное кольцо. Пока неизвестно, действительно ли Лео сделал любимой предложение. Однако до этого Виттория не появлялась на публике с таким украшением, — отмечают журналисты. Поделиться

Роман Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти. Что известно

Впервые журналисты заметили влюбленных вместе на свидании прошлым летом.

Их сфотографировали на танцплощадке в клубе в Ибице. С тех пор они часто вместе появляются на публике.

Более того, по словам инсайдеров, Лео и Виттория уже успели познакомить друг друга со своими семьями.

Они проводят много времени вместе и любят узнавать что-нибудь новое.

Что также интересно, накануне церемонии премии Оскар Леонардо Ди Каприо видели с коллегой на вечеринке, поэтому начали распространяться слухи о том, что Лео бросил свою девушку.

Однако, как выяснилось, у них все серьезно.