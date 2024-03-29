Леонардо Ди Каприо впервые решил жениться — Page Six

Западные журналисты пришли к выводу, что главный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо в скором времени сыграет свадьбу со своей девушкой Витторией Черетти.
Откуда появились слухи о женитьбе Ди Каприо
Несмотря на то, что актер никогда не делится подробностями личной жизни, папарацци всегда активно следят за тем, с какими девушками он встречается и как развиваются их отношения.
Журналисты уже давно обратили внимание на то, что Леонардо Ди Каприо любит крутить романы только с женщинами, которым не исполнилось 25 лет.
Он всегда завершает отношения, когда его возлюбленная переходит этот возраст.
Однако в этот раз ситуация резко изменилась, ведь избранница звезды — Виттория Черетти — появилась на публике с обручальным кольцом на пальце.
Роман Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти. Что известно
Впервые журналисты заметили влюбленных вместе на свидании прошлым летом.
Их сфотографировали на танцплощадке в клубе в Ибице. С тех пор они часто вместе появляются на публике.
Более того, по словам инсайдеров, Лео и Виттория уже успели познакомить друг друга со своими семьями.
Они проводят много времени вместе и любят узнавать что-нибудь новое.
Что также интересно, накануне церемонии премии Оскар Леонардо Ди Каприо видели с коллегой на вечеринке, поэтому начали распространяться слухи о том, что Лео бросил свою девушку.
Однако, как выяснилось, у них все серьезно.
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