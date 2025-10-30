Лідер гурту Maneskin Даміано Давід заручився з коханою — фотодоказ
Лідер гурту Maneskin Даміано Давід заручився з коханою — фотодоказ

Давид
Джерело:  TMZ

26-річний фронтмен італійського гурту Maneskin Даміано Давід покликав заміж 29-річну американську актрису Дав Камерон, відому роллю у серіалі "Нащадки".

Головні тези:

  • Даміано Давід з гурту Maneskin заручився з американською актрисою Дав Камерон.
  • Роман Даміано та Дав триває вже 2 роки, а до заручення можливо дійшло під час святкування річниці.
  • Фанати помітили пару у Сіднеї з діамантовою обручкою, що підтверджує їхнє заручення.
  • Даміано Давід висловив свою неймовірну любов до Дав Камерон.

Даміано Давід заручився з коханою Дав Камерон

Про це стало відомо після того, як пару помітили у Сіднеї, і на дівчині була діамантова обручка, яка потрапила на фото.

Даміано Давід і Дав Камерон

9 жовтня Даміано з Дав святкували 2-гу річницю своїх стосунків. Тож, імовірно, заручини сталися саме в той день.

2 найкращі роки мого життя. Я доводжу себе до сліз щонайменше раз на тиждень, бо життя стало таким прекрасним з тобою. Я кохаю тебе так, як не можу висловити словами, але я ніколи не перестану намагатися. Щасливої ​​річниці, моя любов.

Найкраща частина життя, — прокоментував Давід у відповідь.

