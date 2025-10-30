Лідер гурту Maneskin Даміано Давід заручився з коханою — фотодоказ

Даміано Давід заручився з коханою Дав Камерон

Про це стало відомо після того, як пару помітили у Сіднеї, і на дівчині була діамантова обручка, яка потрапила на фото.

Даміано Давід і Дав Камерон

9 жовтня Даміано з Дав святкували 2-гу річницю своїх стосунків. Тож, імовірно, заручини сталися саме в той день.

2 найкращі роки мого життя. Я доводжу себе до сліз щонайменше раз на тиждень, бо життя стало таким прекрасним з тобою. Я кохаю тебе так, як не можу висловити словами, але я ніколи не перестану намагатися. Щасливої ​​річниці, моя любов.

Найкраща частина життя, — прокоментував Давід у відповідь.




