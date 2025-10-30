Лідер гурту Maneskin Даміано Давід заручився з коханою — фотодоказ

26-річний фронтмен італійського гурту Maneskin Даміано Давід покликав заміж 29-річну американську актрису Дав Камерон, відому роллю у серіалі "Нащадки".
Головні тези:
- Даміано Давід з гурту Maneskin заручився з американською актрисою Дав Камерон.
- Роман Даміано та Дав триває вже 2 роки, а до заручення можливо дійшло під час святкування річниці.
- Фанати помітили пару у Сіднеї з діамантовою обручкою, що підтверджує їхнє заручення.
- Даміано Давід висловив свою неймовірну любов до Дав Камерон.
Даміано Давід заручився з коханою Дав Камерон
Про це стало відомо після того, як пару помітили у Сіднеї, і на дівчині була діамантова обручка, яка потрапила на фото.
9 жовтня Даміано з Дав святкували 2-гу річницю своїх стосунків. Тож, імовірно, заручини сталися саме в той день.
2 найкращі роки мого життя. Я доводжу себе до сліз щонайменше раз на тиждень, бо життя стало таким прекрасним з тобою. Я кохаю тебе так, як не можу висловити словами, але я ніколи не перестану намагатися. Щасливої річниці, моя любов.
