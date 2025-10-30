Лидер группы Maneskin Дамиано Давид обручился с любимой — фотодоказательство

Дамиано Давид обручился с любимой Дав Камерон

Об этом стало известно после того, как пару заметили в Сиднее, и на девушке было бриллиантовое кольцо, которое попало на фото.

Дамиано Давид и Дав Камерон

9 октября Дамиано из Дав праздновали 2-ю годовщину своих отношений. Так что, вероятно, помолвка произошла именно в тот день.

2 лучших года моей жизни. Я довожу себя до слез по меньшей мере раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой. Я люблю тебя так, как не могу выразить словами, но я никогда не перестану пытаться. Счастливая годовщина, моя любовь.

Лучшая часть жизни, — прокомментировал Давид в ответ. Поделиться



