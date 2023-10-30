Лідер Ізраїлю накинувся зі звинуваченнями на свою розвідку, але швидко передумав

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху спочатку публічно розкритикував керівників служби безпеки через те, що вони не попередили його про напад ХАМАС, однак вкрай швидко забрав свої слова назад.

Нетаньяху присоромив Моссад

Жодного разу прем'єр-міністру Нетаньяху не було зроблено попередження про намір ХАМАСу розпочати війну. Навпаки, всі представники оборонного відомства, в тому числі керівники розвідувального управління і Шин-бет, оцінили, що ХАМАС стримують,- поскаржився у своєму новому дописі в соцмережі X (Twitter - ред.) лідер Ізраїлю. Поширити

Однак Біньямін Нетаньяху неочікувано для себе зіткнувся з жорсткою критикою з боку свого народу й швидко видалив цей допис.

Ба більше, він навіть публічно попросив вибачення у всіх, кого образив своєю різкою заявою.

Я був неправий. Те, що я сказав після пресконференції, не повинно було бути сказано, і я прошу вибачення за це, - зазначив прем’єр. Поширити

Окрім того, він почав запевняти, що керівники служби безпеки Ізраїлю нібито мають його "повну підтримку".

Що важливо розуміти, скандальний допис Нетаньяху був опублікований після того, коли на нього посилився тиск з боку родин заручників.

Люди почали вимагати від лідера країни угоду для звільнення близьких з полону.

Родичі панікують через те, що розширення наземних операцій Ізраїлю може загрожувати безпеці заручників, які опинилися в Секторі Гази.

Чому Моссад не попередив Ізраїль про атаку ХАМАС — версія Буданова

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, не варто критикувати та засуджувати ізраїльську розвідку Моссад за те, що вона не змогла попередити Ізраїль про майбутній напад ХАМАС.