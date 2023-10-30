Лидер Израиля набросился с обвинениями на свою разведку, но быстро передумал
Категория
Мир
Дата публикации

Лидер Израиля набросился с обвинениями на свою разведку, но быстро передумал

Биньямин Нетаньяху
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поначалу публично раскритиковал руководителей службы безопасности из-за того, что они не предупредили его о нападении ХАМАС, однако очень быстро забрал свои слова назад.

Нетаньяху пристыдил Моссад

Ни разу премьер-министру Нетаньяху не было сделано предупреждение о намерении ХАМАС начать войну. Напротив, все представители оборонного ведомства, в том числе руководители разведывательного управления и Шин-бет, оценили, что ХАМАС сдерживают, – посетовал в своем новом сообщении в соцсети X (Twitter – ред.) лидер Израиля.

Однако Биньямин Нетаньяху неожиданно для себя столкнулся с жесткой критикой со стороны своего народа и быстро удалил это сообщение.

Более того, он даже публично извинился перед всеми, кого оскорбил своим резким заявлением.

Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не должно было быть сказано, и я прошу прощения за это, - отметил премьер.

Кроме того, он начал уверять, что у руководителей службы безопасности Израиля якобы есть его "полная поддержка".

Что важно понимать, скандальное сообщение Нетаньяху было опубликовано после того, как на него усилилось давление со стороны семей заложников.

Люди потребовали от лидера страны соглашения с ХАМАС для освобождения их близких из плена.

Родственники паникуют из-за того, что расширение наземных операций Израиля может угрожать безопасности заложников, оказавшихся в секторе Газа.

Почему Моссад не предупредил Израиль об атаке ХАМАС - версия Буданова

По мнению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, не стоит критиковать и осуждать израильскую разведку Моссад за то, что она не смогла предупредить Израиль о предстоящем нападении ХАМАС.

Послушайте, вовремя понять намерения противника и дать четкий ответ, что сейчас все начнется – это довольно трудно. Я бы воздержался от осуждения израильских разведывательных органов. Будем ждать, когда все закончится, и, возможно, мы узнаем какие-то факты, которые нам не были известны, - объяснил Буданов.

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