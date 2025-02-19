Лідер Placebo принизив прем'єрку Італії Мелоні — що йому загрожує

Ще у 2023 році Італію сколихнув гучний скандал через те, що лідер гурту Placebo Браян Молко під час концерту назвав прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні "шматком лайна", "фашисткою" і "нацисткою". Лише зараз артиста вирішили притягнути до відповідальності за його слова.

Влада Італії вирішила взятися за фронтмена Placebo

Як вдалося дізнатися журналістам, минуло майже 2 роки, перш ніж Міністерство юстиції Італії схвалило клопотання прокуратури про висунення обвинувачення шотландсько-американському рокеру.

З заявою з цього приводу уже виступила депутатка від правої партії Мелоні "Брати Італії" Аугуста Монтарулі.

Ми не можемо допустити, щоб міжнародний захід, що привертає так багато людей (в Італію), було зіпсовано брудними словами, які на тлі загального мовчання спрямовані на нападки на інститути республіки, — наголосила вона. Поширити

Що важливо розуміти, в Італії за наклеп може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Попри це, у Міністерстві юстиції дали зрозуміти, що, найімовірніше, такого покарання Молко не понесе.

Ймовірно, він лише буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 5000 євро (215 644,5 грн). Однак лише в тому разі, якщо його вину буде доведено.