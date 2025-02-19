Лідер Placebo принизив прем'єрку Італії Мелоні — що йому загрожує

Ще у 2023 році Італію сколихнув гучний скандал через те, що лідер гурту Placebo Браян Молко під час концерту назвав прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні "шматком лайна", "фашисткою" і "нацисткою". Лише зараз артиста вирішили притягнути до відповідальності за його слова.
Головні тези:
- Лише зараз влада Італії вирішила притягнути лідера Placebo до відповідальності за образливі висловлювання.
- За наклеп йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі, проте ймовірність суворого покарання відносно низька.
Влада Італії вирішила взятися за фронтмена Placebo
Як вдалося дізнатися журналістам, минуло майже 2 роки, перш ніж Міністерство юстиції Італії схвалило клопотання прокуратури про висунення обвинувачення шотландсько-американському рокеру.
З заявою з цього приводу уже виступила депутатка від правої партії Мелоні "Брати Італії" Аугуста Монтарулі.
Що важливо розуміти, в Італії за наклеп може загрожувати до трьох років позбавлення волі.
Попри це, у Міністерстві юстиції дали зрозуміти, що, найімовірніше, такого покарання Молко не понесе.
Ймовірно, він лише буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 5000 євро (215 644,5 грн). Однак лише в тому разі, якщо його вину буде доведено.
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