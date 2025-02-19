Лидер Placebo унизил премьера Италии Мэлони — ему грозит штраф
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Шоу-бизнес
Дата публикации

Лидер Placebo унизил премьера Италии Мэлони — ему грозит штраф

Мелони
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Источник:  УНИАН

Еще в 2023 году Италию сколыхнул громкий скандал из-за того, что лидер группы Placebo Брайан Молко во время концерта назвал премьер-министра страны Джорджу Мелони "куском дерьма", "фашисткой" и "нацисткой". Только сейчас артиста решили привлечь к ответственности за его слова.

Главные тезисы

  • Только сейчас власти Италии решили привлечь лидера Placebo к ответственности за оскорбительные высказывания.
  • За клевету ему может грозить до трех лет лишения свободы, однако вероятность сурового наказания относительно низкая.

Власти Италии решили взяться за фронтмена Placebo

Как удалось узнать журналистам, прошло почти 2 года, прежде чем Министерство юстиции Италии одобрило ходатайство прокуратуры о предъявлении обвинения шотландско-американскому рокеру.

С заявлением по этому поводу уже выступила депутат от правой партии Мелони "Братья Италии" Аугуста Монтарули.

Мы не можем допустить, чтобы международное событие, привлекающее так много людей (в Италию), было испорчено грязными словами, которые на фоне всеобщего молчания направлены на институты республики, — подчеркнула она.

Что важно понимать, в Италии за клевету может грозить до трех лет лишения свободы.

Несмотря на это, в Министерстве юстиции дали понять, что, вероятнее всего, такого наказания Молко не понесет.

Вероятно, он будет обязан выплатить штраф в размере 5000 евро (215 644,5 грн). Однако только в том случае, если его вина будет доказана.

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