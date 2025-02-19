Лидер Placebo унизил премьера Италии Мэлони — ему грозит штраф

Еще в 2023 году Италию сколыхнул громкий скандал из-за того, что лидер группы Placebo Брайан Молко во время концерта назвал премьер-министра страны Джорджу Мелони "куском дерьма", "фашисткой" и "нацисткой". Только сейчас артиста решили привлечь к ответственности за его слова.
Главные тезисы
- Только сейчас власти Италии решили привлечь лидера Placebo к ответственности за оскорбительные высказывания.
- За клевету ему может грозить до трех лет лишения свободы, однако вероятность сурового наказания относительно низкая.
Власти Италии решили взяться за фронтмена Placebo
Как удалось узнать журналистам, прошло почти 2 года, прежде чем Министерство юстиции Италии одобрило ходатайство прокуратуры о предъявлении обвинения шотландско-американскому рокеру.
С заявлением по этому поводу уже выступила депутат от правой партии Мелони "Братья Италии" Аугуста Монтарули.
Что важно понимать, в Италии за клевету может грозить до трех лет лишения свободы.
Несмотря на это, в Министерстве юстиции дали понять, что, вероятнее всего, такого наказания Молко не понесет.
Вероятно, он будет обязан выплатить штраф в размере 5000 евро (215 644,5 грн). Однако только в том случае, если его вина будет доказана.
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