Лідери ЄС наголошуватимуть на прискоренні постачання Україні ракет — Reuters
Категорія
Україна
Дата публікації

Лідери ЄС наголошуватимуть на прискоренні постачання Україні ракет — Reuters

ЄС
Джерело:  Reuters

Лідери Європейського Союзу на саміті 1 лютого підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.

Лідери ЄС прискорять постачання ракет Україні на саміті

Як зазначається у проекті рішення саміту, Європейська рада також підтверджує гостру необхідність прискорити постачання боєприпасів та ракет.

Проект залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до Європейського фонду світу, який використовувався для фінансування постачання зброї Києву.

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.

Ідея про виділення ще 5 млрд євро включена до проекту тексту у квадратні дужки, що вказує на те, що вона все ще є предметом обговорення, зазначає агентство.

Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Що відомо про постачання ракет для України

Нагадаємо, Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км ще минулого року. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти такої ідеї.

При цьому німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

Минулого тижня Великобританія запропонувала Німеччині купити для себе ракети Taurus та надати Україні додаткові ракети Storm Shadow.

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