Лидеры ЕС будут подчеркивать ускорение поставок Украине ракет — Reuters

Лидеры Европейского Союза на саммите 1 февраля подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предполагаемую и устойчивую военную поддержку" Украине.
Лидеры ЕС ускорят поставки ракет Украине на саммите
Как отмечается в проекте решения саммита, Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет.
Проект оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры также внести еще 5 млрд евро в помощь Украине в Европейский фонд мира, который использовался для финансирования поставок оружия Киеву.
Члены ЕС уже несколько месяцев спорят о будущем качестве фонда в военной помощи Украине, при этом Германия предлагает сосредоточить внимание на двусторонней помощи со стороны отдельных стран ЕС.
Идея о выделении еще 5 млрд евро включена в проект текста в квадратные скобки, что указывает на то, что она все еще является предметом обсуждения, отмечает агентство.
Основной темой саммита в Брюсселе станет попытка достичь соглашения о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро в четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.
Что известно о поставках ракет для Украины
Напомним, Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 км еще в прошлом году. Однако канцлер Германии Олаф Шольц выступает против такой идеи.
При этом немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае их поставки Украине.
На прошлой неделе Великобритания предложила Германии купить ракеты Taurus и предоставить Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-