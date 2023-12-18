В ЕС назвали сроки проведения саммита по вопросу помощи Украине

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, саммит лидеров стран ЕС по выделению Украине 50 млрд евро в рамках военной помощи должен состояться первого февраля следующего года.

Что известно о саммите ЕС по военной помощи Украине

Шарль Мишель отметил, что в рамках саммита планируется согласовать многолетний бюджет по оказанию военной помощи Украине на период до 2027 года.

По его словам, необходимо еще немного времени, чтобы убедить Венгрию поддержать коллективное решение стран ЕС.

Что известно о влиянии задержки с военной помощью Украине от западных партнеров на ситуацию на фронте

По словам руководителя ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского в комментарии изданию The Guardian, из-за дефицита ряда артиллерийских снарядов, что связано с сокращением и задержками военной помощи со стороны США и ЕС, украинские военные вынуждены были сократить военные операции на фронте.

Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими – 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта… Те объемы, которые мы сегодня имеем, нам сегодня недостаточно, учитывая наши потребности. Итак, мы перераспространяем их. Мы перепланируем задачи, которые поставили перед собой, и сокращаем их, потому что нам нужно обеспечить их выполнение, - отметил Тарнавский. Поделиться

Он подчеркнул, что недостаток артиллерийских боеприпасов является серьезной проблемой для украинских военных, однако российские военные преступники из оккупационной армии РФ имеют аналогичные проблемы.