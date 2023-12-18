Що відомо про саміт ЄС стосовно військової допомоги Україні

Шарль Мішель зазначив, що у рамках саміту планується узгодити багаторічний бюджет із надання військової допомоги Україні на період до 2027 року.

За його словами, наразі необхідно ще трохи часу, аби переконати Угорщину підтримати колективне рішення країн ЄС.

Що відомо про вплив затримки із військовою допомогою Україні від західних партнерів на ситуацію на фронті

За словами керівника ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського у коментарі виданню The Guardian, через дефіцит низки артилерійських снарядів, що пов’язано із скороченням та затримками військової допомоги з боку США та ЄС, українські військові змушені були скоротити військові операції на фронті.

Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту… Тих обсягів, які ми сьогодні маємо, нам сьогодні недостатньо, враховуючи наші потреби. Отже, ми перерозповсюджуємо їх. Ми переплановуємо завдання, які поставили перед собою, і скорочуємо їх, тому що нам потрібно забезпечити їхнє виконання, - зазначив Тарнавський. Поширити

Він підкреслив, що не стача артилерійських боєприпасів є серйозною проблемою для українських військових, однак російські військові злочинці з окупаційної армії РФ мають аналогічні проблеми.