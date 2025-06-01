Ліга чемпіонів. Францію охопили масові заворушення футбольних фанатів

На тлі гучного святкування перемоги паризького "Парі Сен-Жермену" у фіналі Ліги чемпіонів спалахнули масштабні заворушення футбольних фанатів у різних куточках Франції. Згідно з останніми даними, двоє людей загинули та ще 559 були затримані.
Головні тези:
- Під час заворушень 192 людини отримали поранення.
- Загалом було зареєстровано 692 пожежі, зокрема підпали 264 транспортних засобів.
Що відомо про ситуацію у Франції
З заявою з цього приводу уже виступило Міністерство внутрішніх справ республік.
Представники відомства наголошують, що у ніч проти 1 червня було затримано 559 людей, з них 491 — у Парижі.
Окрім того, повідомляється, що 320 затриманих було взято під варту, зокрема 254 у столиці країни.
Згідно з останніми даними, 17-річний хлопець загинув у південно-західному місті Дакс під час святкування перемоги ПСЖ. Також відомо про смерть чоловіка, якого на південному заході Парижа збив автомобіль.
Що важливо розуміти, сутички між поліцією та футбольними вболівальниками сталися після того, як у суботу ввечері ПСЖ уперше виграв фінал Ліги чемпіонів.
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