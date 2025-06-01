Ліга чемпіонів. Францію охопили масові заворушення футбольних фанатів

На тлі гучного святкування перемоги паризького "Парі Сен-Жермену" у фіналі Ліги чемпіонів спалахнули масштабні заворушення футбольних фанатів у різних куточках Франції. Згідно з останніми даними, двоє людей загинули та ще 559 були затримані.

Що відомо про ситуацію у Франції

З заявою з цього приводу уже виступило Міністерство внутрішніх справ республік.

Представники відомства наголошують, що у ніч проти 1 червня було затримано 559 людей, з них 491 — у Парижі.

Окрім того, повідомляється, що 320 затриманих було взято під варту, зокрема 254 у столиці країни.

Згідно з останніми даними, 17-річний хлопець загинув у південно-західному місті Дакс під час святкування перемоги ПСЖ. Також відомо про смерть чоловіка, якого на південному заході Парижа збив автомобіль.

Під час заворушень також 192 людини отримали поранення, з них 22 правоохоронців і семеро пожежників, і було зареєстровано 692 пожежі, зокрема підпали 264 транспортних засобів. Поширити

Що важливо розуміти, сутички між поліцією та футбольними вболівальниками сталися після того, як у суботу ввечері ПСЖ уперше виграв фінал Ліги чемпіонів.