Лига чемпионов. Францию охватили массовые беспорядки футбольных фанатов

На фоне громкого празднования победы парижского "Пари Сен-Жермена" в финале Лиги чемпионов вспыхнули масштабные беспорядки футбольных фанатов в разных уголках Франции. Согласно последним данным, два человека погибли и еще 559 были задержаны.
Главные тезисы
- Во время беспорядков 192 человека получили ранения.
- В общей сложности было зарегистрировано 692 пожара, в том числе подпал 264 транспортных средств.
Что известно о ситуации во Франции
С заявлением на этот счет уже выступило Министерство внутренних дел республик.
Представители ведомства подчеркивают, что в ночь на 1 июня было задержано 559 человек, из них 491 — в Париже.
Кроме того, сообщается, что 320 задержанных были взяты под стражу, в том числе 254 в столице страны.
Согласно последним данным, 17-летний парень погиб в юго-западном городе Дакс во время празднования победы ПСЖ. Также известно о смерти мужчины, которого на юго-западе Парижа сбил автомобиль.
Что важно понимать, стычки между полицией и футбольными болельщиками произошли после того, как в субботу вечером ПСЖ впервые выиграл финал Лиги чемпионов.
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