Лига чемпионов. Францию охватили массовые беспорядки футбольных фанатов
Категория
Спорт
Дата публикации

Лига чемпионов. Францию охватили массовые беспорядки футбольных фанатов

Что известно о ситуации во Франции
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Источник:  AFP

На фоне громкого празднования победы парижского "Пари Сен-Жермена" в финале Лиги чемпионов вспыхнули масштабные беспорядки футбольных фанатов в разных уголках Франции. Согласно последним данным, два человека погибли и еще 559 были задержаны.

Главные тезисы

  • Во время беспорядков 192 человека получили ранения.
  • В общей сложности было зарегистрировано 692 пожара, в том числе подпал 264 транспортных средств.

Что известно о ситуации во Франции

С заявлением на этот счет уже выступило Министерство внутренних дел республик.

Представители ведомства подчеркивают, что в ночь на 1 июня было задержано 559 человек, из них 491 — в Париже.

Кроме того, сообщается, что 320 задержанных были взяты под стражу, в том числе 254 в столице страны.

Согласно последним данным, 17-летний парень погиб в юго-западном городе Дакс во время празднования победы ПСЖ. Также известно о смерти мужчины, которого на юго-западе Парижа сбил автомобиль.

В ходе беспорядков также 192 человека получили ранения, из них 22 правоохранителя и семеро пожарных, и было зарегистрировано 692 пожара, в том числе подпалы 264 транспортных средств.

Что важно понимать, стычки между полицией и футбольными болельщиками произошли после того, как в субботу вечером ПСЖ впервые выиграл финал Лиги чемпионов.

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