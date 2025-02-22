Ліга чемпіонів. Які результати жеребкування 1/8 фіналу

Довгоочікувана церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відгриміла у швейцарському Ньоні. Тепер усім відома турнірна сітка аж до фіналу.

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Нарешті було визначено вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Ще стільки ж клубів отримали право грати на цьому етапі в стикових матчах.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:

"Астон Вілла" — "Брюгге"

"Боруссія Дортмунд" — "Лілль"

"Реал" — "Атлетіко"

"Баварія" — "Байєр"

"ПСВ" — "Арсенал"

"Фейєнорд" — "Інтер"

"ПСЖ" — "Ліверпуль"

"Бенфіка" — "Барселона"

1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:

"Боруссія" Д / "Лілль" — "Бенфіка" / "Барселона"

"Баварія" / "Байєр" — "Фейєнорд" / "Інтер"

ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетіко"

ПСЖ / "Ліверпуль" — "Брюгге" / "Астон Вілла"

Що важливо розуміти, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4-5 і 11-12 березня, а 1/4 фіналу — 8-9 і 15-16 квітня.