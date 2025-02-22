Ліга чемпіонів. Які результати жеребкування 1/8 фіналу
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Ліга чемпіонів. Які результати жеребкування 1/8 фіналу

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ
Джерело:  online.ua

Довгоочікувана церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відгриміла у швейцарському Ньоні. Тепер усім відома турнірна сітка аж до фіналу.

Головні тези:

  • Матчі 1/8 фіналу пройдуть у березні, 1/4 фіналу - у квітні, а решта етапів заплановані на травень.
  • Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня в Мюнхені, що обіцяє бути захоплюючою подією для футбольних уболівальників.

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Нарешті було визначено вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Ще стільки ж клубів отримали право грати на цьому етапі в стикових матчах.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:

  • "Астон Вілла" — "Брюгге"

  • "Боруссія Дортмунд" — "Лілль"

  • "Реал" — "Атлетіко"

  • "Баварія" — "Байєр"

  • "ПСВ" — "Арсенал"

  • "Фейєнорд" — "Інтер"

  • "ПСЖ" — "Ліверпуль"

  • "Бенфіка" — "Барселона"

1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:

  • "Боруссія" Д / "Лілль" — "Бенфіка" / "Барселона"

  • "Баварія" / "Байєр" — "Фейєнорд" / "Інтер"

  • ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетіко"

  • ПСЖ / "Ліверпуль" — "Брюгге" / "Астон Вілла"

Що важливо розуміти, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4-5 і 11-12 березня, а 1/4 фіналу — 8-9 і 15-16 квітня.

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 29-30 квітня і 6-7 травня, а фінал відбудеться 31 травня в Мюнхені.

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