Ліга чемпіонів. Які результати жеребкування 1/8 фіналу

Довгоочікувана церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відгриміла у швейцарському Ньоні. Тепер усім відома турнірна сітка аж до фіналу.
Головні тези:
- Матчі 1/8 фіналу пройдуть у березні, 1/4 фіналу - у квітні, а решта етапів заплановані на травень.
- Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня в Мюнхені, що обіцяє бути захоплюючою подією для футбольних уболівальників.
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ
Нарешті було визначено вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Ще стільки ж клубів отримали право грати на цьому етапі в стикових матчах.
Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:
"Астон Вілла" — "Брюгге"
"Боруссія Дортмунд" — "Лілль"
"Реал" — "Атлетіко"
"Баварія" — "Байєр"
"ПСВ" — "Арсенал"
"Фейєнорд" — "Інтер"
"ПСЖ" — "Ліверпуль"
"Бенфіка" — "Барселона"
1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:
"Боруссія" Д / "Лілль" — "Бенфіка" / "Барселона"
"Баварія" / "Байєр" — "Фейєнорд" / "Інтер"
ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетіко"
ПСЖ / "Ліверпуль" — "Брюгге" / "Астон Вілла"
Що важливо розуміти, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4-5 і 11-12 березня, а 1/4 фіналу — 8-9 і 15-16 квітня.
Матчі 1/2 фіналу заплановані на 29-30 квітня і 6-7 травня, а фінал відбудеться 31 травня в Мюнхені.
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