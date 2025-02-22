Лига чемпионов. Какие результаты жеребьевки 1/8 финала

Долгожданная церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА отгремела в швейцарском Ньоне. Теперь всем известна турнирная сетка вплоть до финала.
Главные тезисы
- Матчи 1/8 финала пройдут в марте, 1/4 финала – в апреле, а остальные этапы запланированы на май.
- Финальный матч Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене, что обещает быть увлекательным событием для футбольных болельщиков.
Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
Наконец было определено восемь команд, попавших в 1/8 финала. Еще столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых матчах.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:
"Астон Вилла" — "Брюгге"
"Боруссия Дортмунд" — "Лилль"
"Реал" — "Атлетико"
"Бавария" — "Байер"
"ПСВ" — "Арсенал"
"Фейеноорд" — "Интер"
"ПСЖ" — "Ливерпуль"
"Бенфика" — "Барселона"
1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА:
"Боруссия" Д/"Лилль" — "Бенфика"/"Барселона"
"Бавария" / "Байер" — "Фейеноорд" / "Интер"
ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетико"
ПСЖ / "Ливерпуль" — "Брюгге" / "Астон Вилла"
Что важно понимать, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11-12 марта, а 1/4 финала — 8-9 и 15-16 апреля.
Матчи 1/2 финала запланированы на 29-30 апреля и 6-7 мая, а финал состоится 31 мая в Мюнхене.
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