Лига чемпионов. Какие результаты жеребьевки 1/8 финала

Долгожданная церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА отгремела в швейцарском Ньоне. Теперь всем известна турнирная сетка вплоть до финала.

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Наконец было определено восемь команд, попавших в 1/8 финала. Еще столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых матчах.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

"Астон Вилла" — "Брюгге"

"Боруссия Дортмунд" — "Лилль"

"Реал" — "Атлетико"

"Бавария" — "Байер"

"ПСВ" — "Арсенал"

"Фейеноорд" — "Интер"

"ПСЖ" — "Ливерпуль"

"Бенфика" — "Барселона"

1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА:

"Боруссия" Д/"Лилль" — "Бенфика"/"Барселона"

"Бавария" / "Байер" — "Фейеноорд" / "Интер"

ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетико"

ПСЖ / "Ливерпуль" — "Брюгге" / "Астон Вилла"

Что важно понимать, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11-12 марта, а 1/4 финала — 8-9 и 15-16 апреля.