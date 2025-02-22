Лига чемпионов. Какие результаты жеребьевки 1/8 финала
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Лига чемпионов. Какие результаты жеребьевки 1/8 финала

футбол
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Источник:  online.ua

Долгожданная церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА отгремела в швейцарском Ньоне. Теперь всем известна турнирная сетка вплоть до финала.

Главные тезисы

  • Матчи 1/8 финала пройдут в марте, 1/4 финала – в апреле, а остальные этапы запланированы на май.
  • Финальный матч Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене, что обещает быть увлекательным событием для футбольных болельщиков.

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Наконец было определено восемь команд, попавших в 1/8 финала. Еще столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых матчах.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

  • "Астон Вилла" — "Брюгге"

  • "Боруссия Дортмунд" — "Лилль"

  • "Реал" — "Атлетико"

  • "Бавария" — "Байер"

  • "ПСВ" — "Арсенал"

  • "Фейеноорд" — "Интер"

  • "ПСЖ" — "Ливерпуль"

  • "Бенфика" — "Барселона"

1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА:

  • "Боруссия" Д/"Лилль" — "Бенфика"/"Барселона"

  • "Бавария" / "Байер" — "Фейеноорд" / "Интер"

  • ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетико"

  • ПСЖ / "Ливерпуль" — "Брюгге" / "Астон Вилла"

Что важно понимать, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11-12 марта, а 1/4 финала — 8-9 и 15-16 апреля.

Матчи 1/2 финала запланированы на 29-30 апреля и 6-7 мая, а финал состоится 31 мая в Мюнхене.

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