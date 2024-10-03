Лікар Меттью Перрі визнав свою причетність до смерті актора

Особистий лікар культового Голлівудського актора Меттью Перрі Марк Чавес визнав себе винним у смерті зірки серіалу "Друзі" у жовтні 2023 року.

Що відомо про причетність Марка Чавеса до смерті Перрі

Зазначається, що лікар визнав існування змови із метою передачі актору кетаміну, внаслідок передозування яким Перрі і помер у жовтні 2023 року.

Підкреслюється, що 54-річний Чавес є одним з 5 фігурантів справи щодо смерті Перрі, яким було висунуто звинувачення у навмисному доведенні актора до смерті.

Меттью Перрі

Журналісти видання повідомляють, що Марк Чавес прийшов на судове засідання в Лос-Анджелесі. Він зазнався, що продавав кетамінові льодяники доктору Сальвадору Пласенсії, який передавав їх Перрі.

Ці льодяники призначаються пацієнтам із важкими формами депресії та психічних розладів.

Користуючись підробленими рецептами Чавес отримував кетамін у клініці, де раніше працював, та у дистриб'юторів.

Ще одним фігурантом справи є омічник Меттью — Кеннет Івамаса. Він допомагав актору отримувати кетамін від лікарів.

За даними розслідування, за кілька тижнів до смерті помічник придбав речовини на 50 тис доларів.

У ході розслідування також було встановлено, що учасники змови вели таємне листування, де обговорювали усі махінації.

Лікарю Чавесу загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувачений віддав свій паспорт та медичну ліцензію правоохоронцям.

Що відомо про обставини смерті Меттью Перрі

Прокуратура США 15 серпня висунула звинувачення п'ятьом особам, у тому числі асистенту актора і двом лікарям, у зв'язку зі смертю актора Меттью Перрі у 2023 році.

Прокурор США Мартін Естрада заявив, що лікарі поставили Перрі велику кількість кетаміну і навіть цікавилися в текстовому повідомленні, скільки колишня зірка «Друзів» готовий заплатити.

Прокурор заявив, що обвинувачені обмінялися повідомленнями незабаром після смерті Перрі, в яких причиною смерті було вживання кетаміну.