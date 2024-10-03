Врач Мэттью Перри признал свою причастность к смерти актера
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Врач Мэттью Перри признал свою причастность к смерти актера

Мэттью Перри
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Источник:  BBC

Личный врач культового голливудского актера Мэттью Перри Марк Чавес признал себя виновным в смерти звезды сериала "Друзья" в октябре 2023 года.

Главные тезисы

  • Личный врач Мэттью Перри Марк Чавес признал себя виновным в передаче кетамина, в результате чего произошла смерть актера.
  • Судебное расследование выявило участие нескольких лиц в заговоре по умышленному доведению актера до смерти
  • Прокуратура обвинила ассистента и врачей в преднамеренном доведении актера до смерти путем поставки большой дозы кетамина
  • Доктор Чавес узнал о передаваемых кетаминовых леденцах через связи с другими участниками, что объясняет обстоятельства смерти Перри
  • Прокуратура США предъявила обвинение пяти лицам, в том числе ассистенту актера и врачам, в связи со смертью Мэттью Перри от передозировки кетамином

Что известно о причастности Марка Чавеса к смерти Перри

Отмечается, что врач признал существование заговора с целью передачи актеру кетамина, в результате передозировки, которым Перри и умер в октябре 2023 года.

Подчеркивается, что 54-летний Чавес является одним из 5 фигурантов дела о смерти Перри, которым были предъявлены обвинения в преднамеренном доведении актера до смерти.

Врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера
Мэтью Перри

Журналисты издания сообщают, что Марк Чавес пришел на судебное заседание в Лос-Анджелесе. Он узнал, что продавал кетаминовые леденцы доктору Сальвадору Пласенсии, передававшему их Перри.

Эти леденцы назначаются пациентам с тяжелыми формами депрессии и психических расстройств.

Пользуясь поддельными рецептами, Чавес получал кетамин в клинике, где раньше работал, и у дистрибьюторов.

Еще одним фигурантом дела является омечник Мэттью — Кеннет Ивамаса. Он помогал актеру получать кетамин от врачей.

По данным расследования, за несколько недель до смерти помощник приобрел вещества на 50 тысяч долларов.

В ходе расследования было установлено, что участники заговора вели тайную переписку, где обсуждали все махинации.

Врачу Чавесу грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый отдал свой паспорт и медицинскую лицензию правоохранителям.

Что известно об обстоятельствах смерти Мэттью Перри

Прокуратура США 15 августа предъявила обвинение пяти лицам, в том числе ассистенту актера и двум врачам, в связи со смертью актера Мэттью Перри в 2023 году.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что врачи поставили Перри большое количество кетамина и даже интересовались в текстовом сообщении, сколько бывшая звезда «Друзей» готова заплатить.

Прокурор заявил, что обвиняемые обменялись сообщениями вскоре после смерти Перри, в которых причиной смерти было употребление кетамина.

Перри умер в октябре 2023 года от передозировки кетамином, и в день смерти получил несколько инъекций от проживавшей с ним личной ассистентки. Именно она нашла Перри мертвым позже того же дня лицом вниз в джакузи.

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