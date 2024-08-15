Смерть Мэттью Перри. Прокуратура США предъявила обвинение пяти лицам

Прокуратура США 15 августа предъявила обвинение пяти лицам, в том числе ассистенту актера и двум врачам, в связи со смертью актера Мэттью Перри в 2023 году.

В США выдвинули обвинения из-за смерти актера Мэттью Перри

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что врачи поставили Перри большое количество кетамина и даже интересовались в текстовом сообщении, сколько бывшая звезда «Друзей» готова заплатить.

Эти обвиняемые воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что поступают неправильно. Поделиться

Прокурор заявил, что обвиняемые обменялись сообщениями вскоре после смерти Перри, в которых причиной смерти было употребление кетамина. Эстрада сказал, что они пытались скрыть свою причастность к поставкам Перри кетамина, мощного анестетика, иногда используемого для лечения хронической боли и депрессии.

По словам Эстрады, двое из обвиняемых, в том числе один из врачей, были арестованы. Двое обвиняемых, включая ассистента Перри, уже признали свою вину, а третье лицо согласилось признать свою вину.

Смерть Мэттью Перри: что известно

Перри умер в октябре 2023 года от передозировки кетамином, и в день смерти получил несколько инъекций от проживавшей с ним личной ассистентки. Именно она нашла Перри мертвым позже того же дня лицом вниз в джакузи.

Источники в правоохранительных органах указали, что наркотиков на месте происшествия не обнаружено. Также не было никаких признаков насилия. Поделиться

Причины смерти пока не известны.

Помимо сериала "Друзья", Перри известен ролями в фильмах «Мошенники», «Танго втроем», «Девять ярдов» и «Папе снова 17». Поделиться

Недавно он опубликовал автобиографию «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», в которой рассказал о своей борьбе с зависимостями.