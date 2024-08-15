Смерть Мэттью Перри. Прокуратура США предъявила обвинение пяти лицам

Прокуратура США 15 августа предъявила обвинение пяти лицам, в том числе ассистенту актера и двум врачам, в связи со смертью актера Мэттью Перри в 2023 году.
Главные тезисы
- Прокуратура США предъявила обвинение пяти лицам, в том числе ассистенту актера и двум врачам, по делу о смерти Мэттью Перри.
- Два обвиняемых уже признали свою вину, а еще одно лицо согласилось признать вину в передаче кетамина актеру.
- Прокуратура заявила, что обвиняемые пытались скрыть свою причастность к поставкам кетамина и воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться.
- Смерть Мэттью Перри наступила от передозировки кетамином.
- Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья», боролся с пагубными привычками и рассказал об этом в автобиографии.
В США выдвинули обвинения из-за смерти актера Мэттью Перри
Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что врачи поставили Перри большое количество кетамина и даже интересовались в текстовом сообщении, сколько бывшая звезда «Друзей» готова заплатить.
Прокурор заявил, что обвиняемые обменялись сообщениями вскоре после смерти Перри, в которых причиной смерти было употребление кетамина. Эстрада сказал, что они пытались скрыть свою причастность к поставкам Перри кетамина, мощного анестетика, иногда используемого для лечения хронической боли и депрессии.
По словам Эстрады, двое из обвиняемых, в том числе один из врачей, были арестованы. Двое обвиняемых, включая ассистента Перри, уже признали свою вину, а третье лицо согласилось признать свою вину.
Смерть Мэттью Перри: что известно
Перри умер в октябре 2023 года от передозировки кетамином, и в день смерти получил несколько инъекций от проживавшей с ним личной ассистентки. Именно она нашла Перри мертвым позже того же дня лицом вниз в джакузи.
Причины смерти пока не известны.
Недавно он опубликовал автобиографию «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», в которой рассказал о своей борьбе с зависимостями.
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