Смерть Меттью Перрі. Прокуратура США висунула звинувачення п'ятьом особам

Прокуратура США 15 серпня висунула звинувачення п'ятьом особам, у тому числі асистенту актора і двом лікарям, у зв'язку зі смертю актора Меттью Перрі у 2023 році.

У США висунули звинувачення через смерть актора Меттью Перрі

Прокурор США Мартін Естрада заявив, що лікарі поставили Перрі велику кількість кетаміну і навіть цікавилися в текстовому повідомленні, скільки колишня зірка «Друзів» готовий заплатити.

Ці обвинувачені скористалися залежністю Перрі, щоб збагатитися. Вони знали, що роблять неправильно. Поширити

Прокурор заявив, що обвинувачені обмінялися повідомленнями незабаром після смерті Перрі, в яких причиною смерті було вживання кетаміну. Естрада сказав, що вони намагалися приховати свою причетність до постачання Перрі кетаміну, потужного анестетика, який іноді використовується для лікування хронічного болю і депресії.

За словами Естради, двоє з обвинувачених, у тому числі один із лікарів, були заарештовані. Двоє обвинувачених, включаючи асистента Перрі, вже визнали свою провину, а третя особа погодилася визнати свою провину.

Смерть Меттью Перрі: що відомо

Перрі помер у жовтні 2023 року від передозування кетаміном, і в день смерті отримав кілька ін'єкцій від особистої асистентки, яка проживала з ним. Саме вона знайшла Перрі мертвим пізніше того ж дня обличчям донизу у джакузі.

Джерела в правоохоронних органах вказали, що наркотиків на місці події не виявлено. Також не було жодних ознак насильства. Поширити

Причини смерті поки невідомі.

Окрім серіалу "Друзі", Перрі відомий ролями у фільмах «Шахраї», «Танго втрьох», «Девʼять ярдів» та «Татові знову 17». Поширити

Нещодавно він опублікував автобіографію «Друзі, кохані і одна велика жахлива річ» у якій розповів про свою боротьбу з залежностями.