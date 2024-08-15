Смерть Меттью Перрі. Прокуратура США висунула звинувачення п'ятьом особам

Прокуратура США 15 серпня висунула звинувачення п'ятьом особам, у тому числі асистенту актора і двом лікарям, у зв'язку зі смертю актора Меттью Перрі у 2023 році.
Головні тези:
- Прокуратура США висунула звинувачення п'ятьом особам у зв'язку зі смертю актора Меттью Перрі від передозування кетаміном.
- Лікарі поставили Перрі велику кількість кетаміну та цікавилися, скільки готовий заплатити актор за наркотики.
- Двоє обвинувачених визнали свою провину, ще одна особа погодилася визнати свою вину в передачі кетаміну акторові.
- Смерть Меттью Перрі настала внаслідок передозування кетаміном.
- Меттью Перрі відомий ролями у фільмах та серіалі «Друзі», а також опублікував автобіографію, де розповів про свою боротьбу зі згубними звичками.
У США висунули звинувачення через смерть актора Меттью Перрі
Прокурор США Мартін Естрада заявив, що лікарі поставили Перрі велику кількість кетаміну і навіть цікавилися в текстовому повідомленні, скільки колишня зірка «Друзів» готовий заплатити.
Прокурор заявив, що обвинувачені обмінялися повідомленнями незабаром після смерті Перрі, в яких причиною смерті було вживання кетаміну. Естрада сказав, що вони намагалися приховати свою причетність до постачання Перрі кетаміну, потужного анестетика, який іноді використовується для лікування хронічного болю і депресії.
За словами Естради, двоє з обвинувачених, у тому числі один із лікарів, були заарештовані. Двоє обвинувачених, включаючи асистента Перрі, вже визнали свою провину, а третя особа погодилася визнати свою провину.
Смерть Меттью Перрі: що відомо
Перрі помер у жовтні 2023 року від передозування кетаміном, і в день смерті отримав кілька ін'єкцій від особистої асистентки, яка проживала з ним. Саме вона знайшла Перрі мертвим пізніше того ж дня обличчям донизу у джакузі.
Причини смерті поки невідомі.
Нещодавно він опублікував автобіографію «Друзі, кохані і одна велика жахлива річ» у якій розповів про свою боротьбу з залежностями.
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