Лілія Ребрик поділилася секретом щасливих стосунків з чоловіком

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик і хореограф і танцюрист Андрій Дикий уже понад 14 років живуть у щасливому шлюбі. Багатьох фанатів зіркової пари цікавить, як їм вдається зберегти почуття та повагу одне до одного у цьому буремному світі. Лілія вирішила відверто розповісти правду.

Ребрик та Дикий мають конкретне правило у своїх стосунках

Лілія відверто зізналася, що у них з коханим є певне слово-табу, яке рятує їхній шлюб та щастя.

Ми домовилися, що ми в жодній незрозумілій ситуації не говоримо слово "розлучення". Якщо хтось вже скаже, значить, щось має бути. Ми собі вибрали таку тональність. Лілія Ребрик Українська телеведуча та акторка

Як вважає зірка, використання теми розлучення — це просто інструмент маніпуляції, який лише руйнує довіру в стосунках.

Лілія не приховує, що ще одне випробування — це підтримувати пристрасть з чоловіком, коли вдома троє дітей.

За словами акторки, у таких умовах іноді побачення перетворюється на гру в хованки.

Ребрик також наголосила, що особисто для неї найголовніше в сімейному житті: спільні мрії і цілі, відсутність бажання самостверджуватися, а також вміння розмовляти і вирішувати проблеми разом.