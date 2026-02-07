Лілія Ребрик поділилася секретом щасливих стосунків з чоловіком

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик і хореограф і танцюрист Андрій Дикий уже понад 14 років живуть у щасливому шлюбі. Багатьох фанатів зіркової пари цікавить, як їм вдається зберегти почуття та повагу одне до одного у цьому буремному світі. Лілія вирішила відверто розповісти правду.
Головні тези:
- Збереження стосунків — це складна, однак важлива робота.
- На цьому шляху вкрай важливо навчитися розмовляти і вирішувати проблеми разом.
Ребрик та Дикий мають конкретне правило у своїх стосунках
Лілія відверто зізналася, що у них з коханим є певне слово-табу, яке рятує їхній шлюб та щастя.
Як вважає зірка, використання теми розлучення — це просто інструмент маніпуляції, який лише руйнує довіру в стосунках.
Лілія не приховує, що ще одне випробування — це підтримувати пристрасть з чоловіком, коли вдома троє дітей.
За словами акторки, у таких умовах іноді побачення перетворюється на гру в хованки.
Ребрик також наголосила, що особисто для неї найголовніше в сімейному житті: спільні мрії і цілі, відсутність бажання самостверджуватися, а також вміння розмовляти і вирішувати проблеми разом.
