Лілія Ребрик поділилася секретом щасливих стосунків з чоловіком
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Лілія Ребрик поділилася секретом щасливих стосунків з чоловіком

Ребрик та Дикий мають конкретне правило у своїх стосунках
Джерело:  РБК Україна

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик і хореограф і танцюрист Андрій Дикий уже понад 14 років живуть у щасливому шлюбі. Багатьох фанатів зіркової пари цікавить, як їм вдається зберегти почуття та повагу одне до одного у цьому буремному світі. Лілія вирішила відверто розповісти правду.

Головні тези:

  • Збереження стосунків — це складна, однак важлива робота.
  • На цьому шляху вкрай важливо навчитися розмовляти і вирішувати проблеми разом.

Ребрик та Дикий мають конкретне правило у своїх стосунках

Лілія відверто зізналася, що у них з коханим є певне слово-табу, яке рятує їхній шлюб та щастя.

Ми домовилися, що ми в жодній незрозумілій ситуації не говоримо слово "розлучення". Якщо хтось вже скаже, значить, щось має бути. Ми собі вибрали таку тональність.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Українська телеведуча та акторка

Як вважає зірка, використання теми розлучення — це просто інструмент маніпуляції, який лише руйнує довіру в стосунках.

Лілія не приховує, що ще одне випробування — це підтримувати пристрасть з чоловіком, коли вдома троє дітей.

За словами акторки, у таких умовах іноді побачення перетворюється на гру в хованки.

Ребрик також наголосила, що особисто для неї найголовніше в сімейному житті: спільні мрії і цілі, відсутність бажання самостверджуватися, а також вміння розмовляти і вирішувати проблеми разом.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Всі три мої. Лілія Ребрик поділилась щемкими фото дітей
Доньки Ребрик
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Всупереч усім обставинам. Лілія Ребрик показала яскраві сімейні світлини
Лілія Ребрик
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Ти моє життя". Лілія Ребрик та Андрій Дикий святкують 14 річницю шлюбу
Андрій Дикий публічно звернувся до Лілії Ребрик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?