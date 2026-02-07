Лилия Ребрик поделилась секретом счастливых отношений с мужем

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и хореограф и танцор Андрей Дикий уже более 14 лет живут в счастливом браке. Многих фанатов звездной пары интересует, как им удается сохранить чувства и уважение друг к другу в этом жестоком мире. Лилия решила откровенно рассказать правду.
Главные тезисы
- Сохранение отношений – это сложная, но важная работа.
- На этом пути очень важно научиться разговаривать и решать проблемы вместе.
У Ребрик и Дикого есть конкретное правило в их отношениях
Лилия откровенно призналась, что у них с любимым есть слово-табу, которое спасает их брак и счастье.
Как считает звезда, использование темы развода — просто инструмент манипуляции, который только разрушает доверие в отношениях.
Лилия не скрывает, что еще одно испытание — поддерживать огонек в отношениях, когда дома трое детей.
По словам актрисы, в таких условиях иногда свидание превращается в игру в прятки.
Ребрик также подчеркнула, что лично для нее самое главное в семейной жизни: общие мечты и цели, отсутствие желания самоутверждаться, а также умение разговаривать и решать проблемы вместе.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-