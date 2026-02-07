Лилия Ребрик поделилась секретом счастливых отношений с мужем

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и хореограф и танцор Андрей Дикий уже более 14 лет живут в счастливом браке. Многих фанатов звездной пары интересует, как им удается сохранить чувства и уважение друг к другу в этом жестоком мире. Лилия решила откровенно рассказать правду.

У Ребрик и Дикого есть конкретное правило в их отношениях

Лилия откровенно призналась, что у них с любимым есть слово-табу, которое спасает их брак и счастье.

Мы договорились, что мы ни в одной непонятной ситуации не говорим слово "развод". Если кто-то уже скажет, значит, что-то должно быть. Мы выбрали себе такую тональность. Лилия Ребрик Украинская телеведущая и актриса

Как считает звезда, использование темы развода — просто инструмент манипуляции, который только разрушает доверие в отношениях.

Лилия не скрывает, что еще одно испытание — поддерживать огонек в отношениях, когда дома трое детей.

По словам актрисы, в таких условиях иногда свидание превращается в игру в прятки.

Ребрик также подчеркнула, что лично для нее самое главное в семейной жизни: общие мечты и цели, отсутствие желания самоутверждаться, а также умение разговаривать и решать проблемы вместе.