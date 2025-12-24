"Ты моя жизнь". Лилия Ребрик и Андрей Дикий празднуют 14-ю годовщину брака

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик и ее муж — танцовщик Андрей Дикий — одна из самых красивых и крепких звездных пар Украины. 23 декабря они отпраздновали годовщину супружеской жизни — влюбленные вместе уже 14 лет.

Андрей Дикий трогательно обратился к Лилии Ребрик

В праздничный день Дикий решил еще раз напомнить своей жене о том, как сильно и безгранично он ее любит.

Танцовщик опубликовал в своем Instagram-аккаунте яркое видео, в котором можно увидеть кадры их свадьбы, отрывки разных интересных интервью и незабываемые мгновения влюбленных.

Я благодарен моей судьбе за то, что встретил тебя на своем пути. Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на этой планете. 14 лет — как один день. И это только начало. Я люблю тебя. Ты мой воздух, ты моя жизнь. Спасибо, любимая, что ты у меня есть, — трогательно признался в чувствах к Лилии Андрей. Поделиться

Реагируя на это публичное поздравление, актриса опубликовала другие романтичные кадры с любимым.

Ребрик также пообещала мужу, что они смогут повторить это после прекращения полномасштабной войны.

Что важно понимать, Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились в 2011 году во время проекта "Танцы со звездами".

Сначала звезд объединила дружба и сотрудничество, однако вскоре все это переросло в любовь.