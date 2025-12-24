"Ты моя жизнь". Лилия Ребрик и Андрей Дикий празднуют 14-ю годовщину брака

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик и ее муж — танцовщик Андрей Дикий — одна из самых красивых и крепких звездных пар Украины. 23 декабря они отпраздновали годовщину супружеской жизни — влюбленные вместе уже 14 лет.
Главные тезисы
- Андрей Дикий публично признался в любви Лилии Ребрик.
- Впервые они познакомились в 2011 году во время проекта "Танцы со звездами".
Андрей Дикий трогательно обратился к Лилии Ребрик
В праздничный день Дикий решил еще раз напомнить своей жене о том, как сильно и безгранично он ее любит.
Танцовщик опубликовал в своем Instagram-аккаунте яркое видео, в котором можно увидеть кадры их свадьбы, отрывки разных интересных интервью и незабываемые мгновения влюбленных.
Реагируя на это публичное поздравление, актриса опубликовала другие романтичные кадры с любимым.
Ребрик также пообещала мужу, что они смогут повторить это после прекращения полномасштабной войны.
Что важно понимать, Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились в 2011 году во время проекта "Танцы со звездами".
Сначала звезд объединила дружба и сотрудничество, однако вскоре все это переросло в любовь.
Влюбленные официально поженились 23 декабря 2011 года. У них родились трое дочерей — старшая Диана, средняя Полина и младшая Аделина.
