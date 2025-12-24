"Ти моє життя". Лілія Ребрик та Андрій Дикий святкують 14 річницю шлюбу
"Ти моє життя". Лілія Ребрик та Андрій Дикий святкують 14 річницю шлюбу

Андрій Дикий публічно звернувся до Лілії Ребрик
Акторка і телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік — танцівник Андрій Дикий — одна з найкрасивіших та найміцніших зіркових пар України. 23 грудня вони відсвяткували річницю подружнього життя — закохані разом вже 14 років.

  • Андрій Дикий публічно зізнався в коханні Лілії Ребрик.
  • Уперше вони познайомилися у 2011 році під час проєкту "Танці з зірками". 

Андрій Дикий зворушливо звернувся до Лілії Ребрик

У святковий день Дикий вирішив вкотре нагадати своїй дружині про те, як сильно та безмежно він її кохає.

Танцівник опублікував у своєму Instagram-акаунті яскраве відео, в якому можна побачити з кадри їхнього весілля, уривки різних цікавих інтерв'ю та незабутні миті закоханих.

Я вдячний моїй долі за те, що зустрів тебе на своєму шляху. Ти зробила мене найщасливішим чоловіком на цій планеті. 14 років — як один день. І це тільки початок. Я кохаю тебе. Ти моє повітря, ти моє життя. Дякую, кохана, що ти в мене є, — зворушливо зізнався у почуттях до Лілії Андрій.

Реагуючи на це публічне привітання, акторка опублікувала інші романтичні кадри з коханим.

Ребрик також пообіцяла чоловіку, що вони зможуть повторити це після припинення повномасштабної війни.

Що важливо розуміти, Лілія Ребрик і Андрій Дикий познайомилися у 2011 році під час проєкту "Танці з зірками".

Спочатку зірок об'єднала дружба та співпраця, проте незабаром усе це переросло у справжнє кохання.

Закохані офіційно одружилися 23 грудня 2011 року. У них народилися троє доньок — старша Діана, середня Поліна і наймолодша Аделіна.

