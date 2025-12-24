"Ти моє життя". Лілія Ребрик та Андрій Дикий святкують 14 річницю шлюбу

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік — танцівник Андрій Дикий — одна з найкрасивіших та найміцніших зіркових пар України. 23 грудня вони відсвяткували річницю подружнього життя — закохані разом вже 14 років.

Андрій Дикий зворушливо звернувся до Лілії Ребрик

У святковий день Дикий вирішив вкотре нагадати своїй дружині про те, як сильно та безмежно він її кохає.

Танцівник опублікував у своєму Instagram-акаунті яскраве відео, в якому можна побачити з кадри їхнього весілля, уривки різних цікавих інтерв'ю та незабутні миті закоханих.

Я вдячний моїй долі за те, що зустрів тебе на своєму шляху. Ти зробила мене найщасливішим чоловіком на цій планеті. 14 років — як один день. І це тільки початок. Я кохаю тебе. Ти моє повітря, ти моє життя. Дякую, кохана, що ти в мене є, — зворушливо зізнався у почуттях до Лілії Андрій. Поширити

Реагуючи на це публічне привітання, акторка опублікувала інші романтичні кадри з коханим.

Ребрик також пообіцяла чоловіку, що вони зможуть повторити це після припинення повномасштабної війни.

Що важливо розуміти, Лілія Ребрик і Андрій Дикий познайомилися у 2011 році під час проєкту "Танці з зірками".

Спочатку зірок об'єднала дружба та співпраця, проте незабаром усе це переросло у справжнє кохання.