"Ти моє життя". Лілія Ребрик та Андрій Дикий святкують 14 річницю шлюбу

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік — танцівник Андрій Дикий — одна з найкрасивіших та найміцніших зіркових пар України. 23 грудня вони відсвяткували річницю подружнього життя — закохані разом вже 14 років.
Головні тези:
- Андрій Дикий публічно зізнався в коханні Лілії Ребрик.
- Уперше вони познайомилися у 2011 році під час проєкту "Танці з зірками".
Андрій Дикий зворушливо звернувся до Лілії Ребрик
У святковий день Дикий вирішив вкотре нагадати своїй дружині про те, як сильно та безмежно він її кохає.
Танцівник опублікував у своєму Instagram-акаунті яскраве відео, в якому можна побачити з кадри їхнього весілля, уривки різних цікавих інтерв'ю та незабутні миті закоханих.
Реагуючи на це публічне привітання, акторка опублікувала інші романтичні кадри з коханим.
Ребрик також пообіцяла чоловіку, що вони зможуть повторити це після припинення повномасштабної війни.
Що важливо розуміти, Лілія Ребрик і Андрій Дикий познайомилися у 2011 році під час проєкту "Танці з зірками".
Спочатку зірок об'єднала дружба та співпраця, проте незабаром усе це переросло у справжнє кохання.
Закохані офіційно одружилися 23 грудня 2011 року. У них народилися троє доньок — старша Діана, середня Поліна і наймолодша Аделіна.
