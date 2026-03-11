У межах нової наукової роботи дослідники проаналізували сотні жіночих імен та дійшли висновку, що саме “Софія” лідирує за всіма головними показниками.

Ім'я “Софія” подобається більшості людей

Про це заявили лінгвісти з Університету Бірмінгема.

За їхніми словами, це жіноче ім'я дійсно може похизуватися мелодійним звучанняи і універсальною привабливістю.

Не можна ігнорувтаи той факт, що “Софіями” називають новонароджених дівчаток у різних країнах світу, що свідчить про міжнародне визнання цього імені.

Вчені насамперед звертають увагу на гармонійне поєднанням м'яких приголосних і звучних голосних, завдяки чому саме “Софія” є дуже приємним для людського вуха.

Це ім'я вирізняється на загальному тлі не лише насиченим звучанням, а й також багатим значенням та історією.

“Софія” походить від давньогрецького слова σοφία (sophía), яке означає "мудрість". Воно глибоко пов'язане з культурою Стародавньої Греції і символізує інтелект, знання і розуміння — цінності, які там особливо шанувалися. Поширити

За словами лінгвістів, міжнародне визнання цього імені імені можна пояснити дуже просто — саме воно воно поєднує в собі історичну глибину, філософський зміст і сучасну елегантність.