Лингвисты определили самое красивое женское имя

В рамках новой научной работы исследователи проанализировали сотни женских имен и пришли к выводу, что именно “София” лидирует по всем главным показателям.
Главные тезисы
- Имя “София” приятно звучит и почти одинаково понятно во многих языках.
- Более того, оно сохраняет свою международную популярность много столетий подряд.
Имя "София" нравится большинству людей
Об этом заявили лингвисты из Университета Бирмингема.
По их словам, это женское имя действительно может похвастаться мелодичным звучанием и универсальной привлекательностью.
Нельзя игнорировать тот факт, что "Софиями" называют новорожденных девочек в разных странах мира, что свидетельствует о международном признании этого имени.
Ученые прежде всего обращают внимание на гармоничное сочетание мягких согласных и звучных гласных, благодаря чему именно "София" очень приятно для человеческого уха.
Это имя отличается на общем фоне не только насыщенным звучанием, но и богатым значением и историей.
По словам лингвистов, международное признание этого имени можно объяснить очень просто — именно оно сочетает в себе историческую глубину, философский смысл и современную элегантность.
