"Лише сприяє війнам завтра". Мерц застеріг світ від наївного пацифізму

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) підтвердив незмінну та безумовну підтримку України в боротьбі проти Росії та застеріг від задобрювання агресора.

Мерц застеріг світ від наївного пацифізму

Про це він заявив на партійному з’їзді Християнського демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті.

Ми стоїмо на боці українського народу без "якщо" і "але". Ми ніколи не змиримося з тим, як злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення цієї країни — проти літніх людей, жінок і дітей. Поширити

Мерц також різко засудив російську пропаганду, яка поєднує агресію РФ проти України з "нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу — народу, що зазнав страждань від німецького та російського насильницького панування, як мало який інший народ у світі".

За його словами, російська війна проти України є "випробуванням для наших цінностей і нашої рішучості". Мерц також закликав пам’ятати уроки історії:

Задобрювання не приносить миру. Воно лише заохочує агресора. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Канцлер застеріг, що "наївний пацифізм сьогодні лише сприяє війнам завтра".