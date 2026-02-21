"Лише сприяє війнам завтра". Мерц застеріг світ від наївного пацифізму
Категорія
Політика
Дата публікації

"Лише сприяє війнам завтра". Мерц застеріг світ від наївного пацифізму

Мерц
Джерело:  tagesspiegel.de

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) підтвердив незмінну та безумовну підтримку України в боротьбі проти Росії та застеріг від задобрювання агресора.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц наголошує на безумовній підтримці України в боротьбі з агресією РФ.
  • Він виступає проти задобрювання агресора та засуджує російську пропаганду.

Мерц застеріг світ від наївного пацифізму

Про це він заявив на партійному з’їзді Християнського демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті.

Ми стоїмо на боці українського народу без "якщо" і "але". Ми ніколи не змиримося з тим, як злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення цієї країни — проти літніх людей, жінок і дітей.

Мерц також різко засудив російську пропаганду, яка поєднує агресію РФ проти України з "нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу — народу, що зазнав страждань від німецького та російського насильницького панування, як мало який інший народ у світі".

За його словами, російська війна проти України є "випробуванням для наших цінностей і нашої рішучості". Мерц також закликав пам’ятати уроки історії:

Задобрювання не приносить миру. Воно лише заохочує агресора.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Канцлер застеріг, що "наївний пацифізм сьогодні лише сприяє війнам завтра".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон і Мерц закликають ЄС застосувати торгову "базуку" проти США
Мерц і Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц дав обіцянку зробити Бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи
Мерц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц не вірить у можливість завершити війну Росії проти України шляхом переговорів
Мерц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?