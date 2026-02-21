"Лише сприяє війнам завтра". Мерц застеріг світ від наївного пацифізму

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) підтвердив незмінну та безумовну підтримку України в боротьбі проти Росії та застеріг від задобрювання агресора.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц наголошує на безумовній підтримці України в боротьбі з агресією РФ.
- Він виступає проти задобрювання агресора та засуджує російську пропаганду.
Мерц застеріг світ від наївного пацифізму
Про це він заявив на партійному з’їзді Християнського демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті.
Мерц також різко засудив російську пропаганду, яка поєднує агресію РФ проти України з "нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу — народу, що зазнав страждань від німецького та російського насильницького панування, як мало який інший народ у світі".
За його словами, російська війна проти України є "випробуванням для наших цінностей і нашої рішучості". Мерц також закликав пам’ятати уроки історії:
Канцлер застеріг, що "наївний пацифізм сьогодні лише сприяє війнам завтра".
