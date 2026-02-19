Мерц не вірить у можливість завершити війну Росії проти України шляхом переговорів
Мерц не вірить у можливість завершити війну Росії проти України шляхом переговорів

Мерц
Read in English

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів.

Головні тези:

  • Мерц вважає, що війна між Росією та Україною завершиться тільки після виснаження однієї зі сторін у військовому чи економічному плані.
  • Канцлер заявив, що аргументи та тиск на Путіна не здатні переконати російського диктатора.

Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані.

За словами канцлера Німеччини, розумні та гуманітарні аргументи не переконають російського диктатора Володимира Путіна.

Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним.

Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".

Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту.

Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав:

Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію.

Канцлер Німеччини наголосив, що це актуально і сьогодні.

Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти.

