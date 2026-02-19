Мерц не вірить у можливість завершити війну Росії проти України шляхом переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів.
Головні тези:
- Мерц вважає, що війна між Росією та Україною завершиться тільки після виснаження однієї зі сторін у військовому чи економічному плані.
- Канцлер заявив, що аргументи та тиск на Путіна не здатні переконати російського диктатора.
Мерц песимістично висловився щодо перемовин про завершення війни РФ проти України
Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані.
Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".
Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним.
Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".
Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав:
Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію.
Канцлер Німеччини наголосив, що це актуально і сьогодні.
