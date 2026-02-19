Мерц не вірить у можливість завершити війну Росії проти України шляхом переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів.

Мерц песимістично висловився щодо перемовин про завершення війни РФ проти України

Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані.

За словами канцлера Німеччини, розумні та гуманітарні аргументи не переконають російського диктатора Володимира Путіна. Поширити

Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним.

Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".

Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту. Поширити

Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав:

Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію.

Канцлер Німеччини наголосив, що це актуально і сьогодні.