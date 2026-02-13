Мерц дав обіцянку зробити Бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи
Мерц дав обіцянку зробити Бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи

Мерц
Джерело:  Укрінформ

Німеччина якомога швидше зробить Бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи, здатною витримати будь-яке випробування у разі потреби.

Головні тези:

  • Під керівництвом Фрідріха Мерца Німеччина зобов'язалася робити Бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи.
  • Зміни до Конституції та інвестиції у безпеку роблять німецьку армію відповідальним фактором у міжнародних відносинах.

ФРН зробить Бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи

Про це глава німецького уряду Фрідріх Мерц заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Ми зробимо Бундесвер якомога швидше найсильнішою конвенційною армією Європи. Армією, яка витримає, коли це буде потрібно.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

За його словами, Німеччина вже внесла зміни до Конституції та в межах рішень саміту НАТО в Гаазі зобов’язалася інвестувати 5% ВВП у безпеку. Упродовж наступних років Берлін планує спрямувати на ці потреби кількасот мільярдів євро.

Канцлер повідомив про масштабні програми закупівель у сферах протиповітряної оборони, високоточного озброєння великої дальності та супутникових технологій, а також про відродження оборонної промисловості, відкриття нових виробництв і створення робочих місць.

Окремо він зупинився на реформі військової служби та посиленні східного флангу НАТО, зокрема формуванні німецької бригади в Литві. За його словами, вперше в історії Бундесвер розгортає військове з’єднання за межами власної території на постійній основі.

Ми також підтримуємо Україну в її мужньому опорі російському імперіалізму. Ми робимо це дипломатично, ми робимо це політично, ми робимо це економічно, але ми робимо це, звичайно, і військово. До речі, вже протягом року саме Німеччина та Європа виконують тут найважливішу лідерську роботу. Ми нав’язали Москві небачені втрати та витрати. Якщо Москва колись погодиться на мир, то й тому також.

У столиці німецької Баварії 13 лютого розпочалася 62-га Мюнхенська конференція з безпеки 2026 — провідний світовий форум для обговорення головних викликів міжнародної безпеки.

Участь у триденному заході візьмуть до 1000 учасників із близько 120 країн, з них майже 60 очільників держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ і понад 30 очільників оборонних відомств, а також керівників понад 40 міжнародних організацій.

Представницьку делегацію України очолює Президент Володимир Зеленський.

