Мерц не бачить шансів на прискорений вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить шансів на якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.
Головні тези:
- Мерц вважає, що шанси на прискорений вступ України до ЄС мінімальні через важливість дотримання Копенгагенських критеріїв.
- Відкликання можливості приєднання України до Європейського Союзу у 2027 році є фактом, оголошеним Мерцем після консультацій у Берліні.
Мерц відкидає ідею швидкого вступу України до Євросоюзу
Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. І як правило, цей процес зазвичай займає кілька років.
Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу. Однак це довгостроковий процес.
Нагадаємо, у грудні 2025 року видання Financial Times написало, що Україна в разі мирної угоди і припинення війни вступить до ЄС до 1 січня 2027 року. За даними медіа, це питання обговорювали на переговорах за участю США та європейських країн.
Однак у тому ж грудні FT писало, що ЄС чинить опір, заявляючи, що вступ до 2027 року поки малоймовірний. Причина — Україна офіційно не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-