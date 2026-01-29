Мерц не бачить шансів на прискорений вступ України до ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц не бачить шансів на прискорений вступ України до ЄС

Мерц
Джерело:  Salzburger Nachrichten

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить шансів на якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Мерц вважає, що шанси на прискорений вступ України до ЄС мінімальні через важливість дотримання Копенгагенських критеріїв.
  • Відкликання можливості приєднання України до Європейського Союзу у 2027 році є фактом, оголошеним Мерцем після консультацій у Берліні.

Мерц відкидає ідею швидкого вступу України до Євросоюзу

Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо, — сказав Мерц після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні.

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. І як правило, цей процес зазвичай займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу. Однак це довгостроковий процес.

Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Нагадаємо, у грудні 2025 року видання Financial Times написало, що Україна в разі мирної угоди і припинення війни вступить до ЄС до 1 січня 2027 року. За даними медіа, це питання обговорювали на переговорах за участю США та європейських країн.

Однак у тому ж грудні FT писало, що ЄС чинить опір, заявляючи, що вступ до 2027 року поки малоймовірний. Причина — Україна офіційно не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України до ЄС — Кос оголосила про новий формат технічних переговорів
Кос
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін сподівається на прискорений вступ України до ЄС — що відомо
Україна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ в ЄС до 2027 року. Орбан розкрив таємний план щодо України
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?