Мерц не бачить шансів на прискорений вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить шансів на якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Мерц відкидає ідею швидкого вступу України до Євросоюзу

Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо, — сказав Мерц після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні. Поширити

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. І як правило, цей процес зазвичай займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу. Однак це довгостроковий процес.

Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Нагадаємо, у грудні 2025 року видання Financial Times написало, що Україна в разі мирної угоди і припинення війни вступить до ЄС до 1 січня 2027 року. За даними медіа, це питання обговорювали на переговорах за участю США та європейських країн.