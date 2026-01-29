Мерц не видит шансов на ускоренное вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.
Главные тезисы
- Канцлер Фридрих Мерц считает, что шансы на ускоренное вступление Украины в ЕС минимальны из-за соблюдения Копенгагенских критериев.
- Процесс присоединения каждой страны к Европейскому Союзу обычно занимает несколько лет, поэтому вступление Украины до 2027 года маловероятно.
Мерц отвергает идею скорейшего вступления Украины в Евросоюз
Он пояснил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна отвечать Копенгагенским критериям. И обычно, этот процесс обычно занимает несколько лет.
В то же время Мерц подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.
Напомним, в декабре 2025 года издание Financial Times написало, что Украина в случае мирного соглашения и прекращения войны вступит в ЕС до 1 января 2027 года. По данным СМИ, этот вопрос обсуждали на переговорах с участием США и европейских стран.
Однако в том же декабре FT писало, что ЕС оказывает сопротивление, заявляя, что вступление до 2027 года пока маловероятно. Причина — Украина официально не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-