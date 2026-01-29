Мерц не видит шансов на ускоренное вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.

Мерц отвергает идею скорейшего вступления Украины в Евросоюз

Присоединение 1 января 2027 исключено. Это невозможно, — сказал Мерц после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС в канцелярии в Берлине. Поделиться

Он пояснил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна отвечать Копенгагенским критериям. И обычно, этот процесс обычно занимает несколько лет.

В то же время Мерц подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.

Мы можем постепенно сблизить Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Напомним, в декабре 2025 года издание Financial Times написало, что Украина в случае мирного соглашения и прекращения войны вступит в ЕС до 1 января 2027 года. По данным СМИ, этот вопрос обсуждали на переговорах с участием США и европейских стран.