Мерц не видит шансов на ускоренное вступление Украины в ЕС
Мерц не видит шансов на ускоренное вступление Украины в ЕС

Мерц
Источник:  Salzburger Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.

  • Канцлер Фридрих Мерц считает, что шансы на ускоренное вступление Украины в ЕС минимальны из-за соблюдения Копенгагенских критериев.
  • Процесс присоединения каждой страны к Европейскому Союзу обычно занимает несколько лет, поэтому вступление Украины до 2027 года маловероятно.

Мерц отвергает идею скорейшего вступления Украины в Евросоюз

Присоединение 1 января 2027 исключено. Это невозможно, — сказал Мерц после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС в канцелярии в Берлине.

Он пояснил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна отвечать Копенгагенским критериям. И обычно, этот процесс обычно занимает несколько лет.

В то же время Мерц подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.

Мы можем постепенно сблизить Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Напомним, в декабре 2025 года издание Financial Times написало, что Украина в случае мирного соглашения и прекращения войны вступит в ЕС до 1 января 2027 года. По данным СМИ, этот вопрос обсуждали на переговорах с участием США и европейских стран.

Однако в том же декабре FT писало, что ЕС оказывает сопротивление, заявляя, что вступление до 2027 года пока маловероятно. Причина — Украина официально не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса.

