Мерц дал обещание сделать Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы

Германия как можно скорее сделает Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы, способной выдержать любое испытание в случае необходимости.
Главные тезисы
- Под руководством Фридриха Мерца Германия обязалась сделать Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы.
- Изменения в Конституцию и инвестиции в безопасность делают германскую армию ответственным фактором в международных отношениях.
ФРГ сделает Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы
Об этом глава немецкого правительства Фридрих Мерц заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.
По его словам, Германия уже внесла изменения в Конституцию и в рамках решений саммита НАТО в Гааге обязалась инвестировать 5% ВВП в безопасность. В течение следующих лет Берлин планирует направить на эти нужды несколько миллиардов евро.
Канцлер сообщил о масштабных программах закупок в сферах противовоздушной обороны, высокоточного вооружения большой дальности и спутниковых технологий, а также о возрождении оборонной промышленности, открытии новых производств и создании рабочих мест.
Отдельно он остановился на реформе военной службы и усилении восточного фланга НАТО, в частности, формировании немецкой бригады в Литве. По его словам, впервые в истории Бундесвер разворачивает военное соединение за пределами собственной территории на постоянной основе.
В столице немецкой Баварии 13 февраля началась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности 2026 — ведущий мировой форум для обсуждения главных вызовов международной безопасности.
Участие в трехдневном мероприятии примут до 1000 участников из около 120 стран, из них около 60 глав государств и правительств, 56 министров иностранных дел и более 30 руководителей оборонных ведомств, а также руководителей более 40 международных организаций.
Представительскую делегацию Украины возглавляет президент Владимир Зеленский.
