Мерц дал обещание сделать Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы

ФРГ сделает Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы

Об этом глава немецкого правительства Фридрих Мерц заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Мы сделаем Бундесвер как можно скорее сильнейшей конвенционной армией Европы. Армией, которая выдержит, когда это потребуется. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По его словам, Германия уже внесла изменения в Конституцию и в рамках решений саммита НАТО в Гааге обязалась инвестировать 5% ВВП в безопасность. В течение следующих лет Берлин планирует направить на эти нужды несколько миллиардов евро.

Канцлер сообщил о масштабных программах закупок в сферах противовоздушной обороны, высокоточного вооружения большой дальности и спутниковых технологий, а также о возрождении оборонной промышленности, открытии новых производств и создании рабочих мест.

Отдельно он остановился на реформе военной службы и усилении восточного фланга НАТО, в частности, формировании немецкой бригады в Литве. По его словам, впервые в истории Бундесвер разворачивает военное соединение за пределами собственной территории на постоянной основе.

Мы также поддерживаем Украину в ее мужественном сопротивлении российскому империализму. Мы делаем это дипломатично, мы делаем это политически, мы делаем это экономически, но мы делаем это, конечно, и военно. Кстати, уже в течение года именно Германия и Европа выполняют важнейшую лидерскую работу. Мы навязали Москве невиданные потери и расходы. Если Москва когда-нибудь согласится на мир, то и потому тоже. Поделиться

В столице немецкой Баварии 13 февраля началась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности 2026 — ведущий мировой форум для обсуждения главных вызовов международной безопасности.

Участие в трехдневном мероприятии примут до 1000 участников из около 120 стран, из них около 60 глав государств и правительств, 56 министров иностранных дел и более 30 руководителей оборонных ведомств, а также руководителей более 40 международных организаций.

Представительскую делегацию Украины возглавляет президент Владимир Зеленский.