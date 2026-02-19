Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит почти никаких шансов на скорейшее завершение войны России против Украины путем переговоров.

Мерц пессимистически высказался по поводу переговоров о завершении войны РФ против Украины

Мерц считает, что война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане.

По словам канцлера Германии, разумные и гуманитарные аргументы не убедят российского диктатора Владимира Путина. Поделиться

Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".

Мерц сказал, что считает "практически невозможным" возобновление нормальных отношений с Путиным.

Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, свирепый террор, у меня мало надежды. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".

Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта. Поделиться

Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, после долгих путешествий по России в XIX веке сказал:

Россия в настоящее время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как самое глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию.

Канцлер Германии подчеркнул, что это актуально и сегодня.