Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит почти никаких шансов на скорейшее завершение войны России против Украины путем переговоров.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц не верит в возможность завершить войну России против Украины путем переговоров.
- Мерц считает, что война завершится только после истощения одной из сторон в военном или экономическом плане.
- Канцлер Германии подчеркивает, что аргументы и давление не убедят Владимира Путина, и целью является предотвратить продолжение войны и ее финансирование.
Мерц пессимистически высказался по поводу переговоров о завершении войны РФ против Украины
Мерц считает, что война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане.
Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".
Мерц сказал, что считает "практически невозможным" возобновление нормальных отношений с Путиным.
Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".
Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, после долгих путешествий по России в XIX веке сказал:
Россия в настоящее время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как самое глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию.
Канцлер Германии подчеркнул, что это актуально и сегодня.
