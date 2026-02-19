Мерц не верит в возможность завершить войну России против Украины путем переговоров
Категория
Политика
Дата публикации

Мерц не верит в возможность завершить войну России против Украины путем переговоров

Мерц
Read in English
Читати українською

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит почти никаких шансов на скорейшее завершение войны России против Украины путем переговоров.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц не верит в возможность завершить войну России против Украины путем переговоров.
  • Мерц считает, что война завершится только после истощения одной из сторон в военном или экономическом плане.
  • Канцлер Германии подчеркивает, что аргументы и давление не убедят Владимира Путина, и целью является предотвратить продолжение войны и ее финансирование.

Мерц пессимистически высказался по поводу переговоров о завершении войны РФ против Украины

Мерц считает, что война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане.

По словам канцлера Германии, разумные и гуманитарные аргументы не убедят российского диктатора Владимира Путина.

Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".

Мерц сказал, что считает "практически невозможным" возобновление нормальных отношений с Путиным.

Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, свирепый террор, у меня мало надежды.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".

Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта.

Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, после долгих путешествий по России в XIX веке сказал:

Россия в настоящее время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как самое глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию.

Канцлер Германии подчеркнул, что это актуально и сегодня.

Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон и Мерц призывают ЕС применить торговую "базуку" против США
Мерц и Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц не видит шансов на ускоренное вступление Украины в ЕС
Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц дал обещание сделать Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы
Мерц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?