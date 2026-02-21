"Лишь содействует войнам завтра". Мерц предостерег мир от наивного пацифизма
Категория
Политика
Дата публикации

"Лишь содействует войнам завтра". Мерц предостерег мир от наивного пацифизма

Мерц
Читати українською
Источник:  tagesspiegel.de

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) подтвердил неизменную и безусловную поддержку Украины в борьбе против России и предостерег от удобрения агрессора.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц подтверждает неизменную поддержку Украины в борьбе против России, стоя на стороне украинского народа.
  • Он предостерегает от удовлетворения агрессора и осуждает российскую пропаганду, связывающую агрессию с нацистской пропагандой.

Мерц предостерег мир от наивного пацифизма

Об этом он заявил на партийном съезде Христианского демократического союза (ХДС) в Штутгарте.

Мы стоим на стороне украинского народа без "если" и "но". Мы никогда не смиримся с тем, как преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения этой страны против пожилых людей, женщин и детей.

Мерц также резко осудил российскую пропаганду, которая объединяет агрессию РФ против Украины с "нестерпимой нацистской пропагандой против украинского народа — народа, испытавшего страдания от немецкого и российского насильственного господства, как мало какой другой народ в мире".

По его словам, российская война против Украины является "испытанием для наших ценностей и нашей решительности". Мерц также призвал помнить уроки истории:

Удобрение не приносит миру. Оно только поощряет агрессора.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Канцлер предостерег, что "наивный пацифизм сегодня только способствует завтрашним войнам".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон и Мерц призывают ЕС применить торговую "базуку" против США
Мерц и Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц дал обещание сделать Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы
Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц не верит в возможность завершить войну России против Украины путем переговоров
Мерц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?