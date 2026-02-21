"Лишь содействует войнам завтра". Мерц предостерег мир от наивного пацифизма

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) подтвердил неизменную и безусловную поддержку Украины в борьбе против России и предостерег от удобрения агрессора.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц подтверждает неизменную поддержку Украины в борьбе против России, стоя на стороне украинского народа.
- Он предостерегает от удовлетворения агрессора и осуждает российскую пропаганду, связывающую агрессию с нацистской пропагандой.
Мерц предостерег мир от наивного пацифизма
Об этом он заявил на партийном съезде Христианского демократического союза (ХДС) в Штутгарте.
Мерц также резко осудил российскую пропаганду, которая объединяет агрессию РФ против Украины с "нестерпимой нацистской пропагандой против украинского народа — народа, испытавшего страдания от немецкого и российского насильственного господства, как мало какой другой народ в мире".
По его словам, российская война против Украины является "испытанием для наших ценностей и нашей решительности". Мерц также призвал помнить уроки истории:
Канцлер предостерег, что "наивный пацифизм сегодня только способствует завтрашним войнам".
