Літак ВПС Британії з міністром оборони Гілі на борту зазнав електронного втручання РФ

Літак британських ВПС з міністром оборони Джоном Гілі на борту зазнав електронної атаки 21 травня, під час повернення з Естонії до Великобританії.

Росія відімкнула GPS британському військовому літаку поблизу своїх кордонів

Літак Dassault Falcon 900LX летів поблизу російського кордону, коли GPS був повністю відключений на весь тригодинний політ. Смартфони і ноутбуки пасажирів також втратили з'єднання з інтернетом.

Пілоти перейшли на резеРосірвну навігаційну систему, літак продовжив політ у штатному режимі.

Пасажирів, серед яких були фотографи і журналіст, повідомили що літак може безпечно продовжувати рейс. Маршрут польоту був видимий на загальнодоступних сайтах відстеження авіарейсів - невідомо, чи був Гілі навмисною ціллю.

Це безрозсудне втручання Росії, але RAF добре підготовлений до такої діяльності, - заявило оборонне джерело.

За кілька днів до цього Міністерство оборони Британії повідомило про небезпечне переслідування британського розвідувального літака над Чорним морем. Російський Су-35 підлетів так близько, що спрацювали аварійні системи і відключився автопілот.

Інший Су-27 шість разів пройшов за шість метрів від носа британського Rivet Joint. МОБ назвало це найнебезпечнішою дією Росії проти британського літака з 2022 року, коли Росія випустила ракету над Чорним морем.

Наприкінці минулого року Путін відправив ядерні бомбардувальники до північних кордонів Британії, тривалий політ над Норвезьким морем змусив НАТО підняти винищувачі. На початку року Швеція перехопила два російські Су-35С, які супроводжували бомбардувальник Ту-22М над Балтійським морем.